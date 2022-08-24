原标题：2022年世界互联网大会乌镇峰会前瞻：于新变化中触摸未来

新闻吹风会现场。 黄慧 摄

中新网杭州8月23日电(记者 黄慧)今年9月下旬，浙江乌镇将再次进入“互联网”时间。每年如约而至的世界互联网大会，已成为一扇窗口，触摸美好，透见未来。今年的大会，将迎来哪些新变化，演绎出不一样的精彩？

8月23日，世界互联网大会乌镇峰会浙江承办工作领导小组信息化工作部在杭州召开2022年“互联网之光”博览会等相关工作新闻吹风会。记者获悉，“工业互联网论坛”(浙江分论坛)将以“数字化赋能产业链重构”为核心议题，共探全球制造业未来发展路径；“互联网之光”博览会将首次推出永不落幕的“互联网之光云展厅”品牌，为无法线下参展的中外企业提供展示平台……

浙江省经信厅一级巡视员吴君青介绍，作为世界互联网大会乌镇峰会规模最大的分论坛，今年，“工业互联网论坛”(浙江分论坛)将以“工业互联网的创新与突破”为导向，以“数字化赋能产业链重构”为核心议题，紧密结合浙江在全面推进数字化改革、数字赋能产业链高质量跃升工作上的创新和探索，邀请专家、企业家同台论道，探索全球制造业未来发展路径，论证制造业数字化改革的创新实践。

作为世界互联网大会的重要功能板块，今年的“互联网之光”博览会将设置展览展示、新产品新技术发布、人才相亲会三大功能板块，着力打造全球数字经济产业合作交流的重要窗口。

例如，在展览展示板块，“互联网之光”博览会重点聚焦数字共富、产业数字化(工业互联网)、数字出行、数字健康、卫星互联网等主题，为中外企业、团队和机构提供新技术、新产品、新成果展览展示的平台。目前，华为、阿里巴巴、百度、腾讯、卡巴斯基、印孚瑟斯、爱普生等100余家企业已经报名线下参展。

今年，“互联网之光”博览会将首次推出永不落幕的“互联网之光云展厅”品牌，通过线上云展的方式，为无法线下参展的中外企业提供展示平台。据悉，线上云展将采用3D全景展厅、2D图文展示、线上互动交流等多场景交互方式，通过小程序、H5、PC等多端联动，配套丰富多彩的线上活动，着力为参展企业打造线上展示新模式。

“直通乌镇”全球互联网大赛通过探索互联网发展的新技术、新模式、新业态，搭建国内外互联网项目、技术、人才和资本合作的重要平台，为全球互联网共享共治贡献力量。据悉，2022“直通乌镇”全球互联网大赛拟设置数字医疗、数字“双碳”、工业互联网、人工智能、网联汽车、网络安全、数字共富七大专题赛赛道，每个专题赛均按照网络初赛、复赛、决赛三个阶段举行。

每年的数字经济产业合作大会上，众多数字经济领域的项目方、资本方、园区方(载体方)交流经验、展示成果，一批重点数字经济项目集中展示、签约。今年，该会议将紧紧围绕数字经济产业合作主题，除按照往年惯例新签约一批技术领先、有市场前景、补链强链延链的数字经济合作项目外，还将发布一批历年优秀合作项目，展示合作成果。

每年世界互联网大会期间，乌镇都会成为展现互联网最新科技成果的全方位体验场。今年大会的智慧化提升工作亦值得关注。

据介绍，在体验智慧化方面，今年大会主要面向5G、人工智能、AR/VR、元宇宙、数字孪生等前沿技术应用征集遴选创新性强、体验性好、科技性高的互联网技术项目，将在会场、展馆、景区等地布设体验场景，为参观者提供互动体验。

目前，大会已征集了元宇宙真人3D数字分身技术及其应用、裸眼3D沉浸式数字孪生工厂等一批项目科技含量高、互动体验好的项目。例如，元宇宙真人3D数字分身技术及其应用项目通过云阵相机能够快速采集人体模型和创建元宇宙数字分身，体验者不仅能获得自己的静态3D数字人，还能看到动态数字人在各种场景中完成充满想象力的活动。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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