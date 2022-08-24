原标题：2022年服贸会更加突出绿色创新合作

23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍服务贸易发展和2020年服贸会筹备工作进展情况。记者从发布会获悉，本届服贸会将有超过400家世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点；百余家知名企业和机构将发布发展报告、首发首秀产品或技术，60余家企业将在人工智能、金融科技等领域首发新产品、新技术。

发布会上，北京市副市长杨晋柏介绍，服贸会设置永久口号“全球服务 互惠共享”，2022年服贸会主题是“服务合作促发展 绿色创新迎未来”，将于8月31日至9月5日在国家会议中心和首钢园区举办，围绕主题设置了6类活动。

今年服贸会更加突出“双碳”主题，新设环境服务专题展，全面展示生态环保、绿色节能技术、新应用；更加突出数字科技新元素，在电信服务专题中设置了元宇宙体验馆；另外继续设置金融服务、教育服务、健康卫生服务、供应链及商务服务等专题展，都将充分展示各类新技术、新成果、新业态、新模式。

近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，数字技术广泛渗入生产、流通、消费各个环节，大大提高了服务的可贸易性。服务贸易的内涵不断丰富、外延进一步拓展。服贸会自创办以来，已成为各国企业展示和传播服务贸易发展新业态、新模式、新理念的一个重要平台。

“世纪疫情对传统服务贸易造成冲击，同时也催生了大量新技术、新业态、新场景，远程服务、非接触经济等快速发展，以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型服务贸易成为发展的新动能。”商务部副部长盛秋平说。

2012年至2021年的10年间，我国知识密集型服务进出口年均增速达到9.3%，占比提高了10.3%，其中个人文化和娱乐服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务分别增长5.8倍、3.2倍、2.1倍和1.6倍。离岸服务外包规模增长2.9倍，服务外包产业累计吸纳就业1127万人。

“当前我国新发展格局加快构建，10年来中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元，超大规模市场优势进一步强化。”盛秋平说，服贸会作为服务贸易领域国家级、国际性、综合型大规模展会，将引领我国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。（记者陆成宽）

(责编：赵竹青、陈键)

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