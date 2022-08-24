以诚信延续民族品牌崛起之路
当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对商品及服务的质量、安全、效能等方面的要求不断提升。党和国家也一直通过政策、法规、宣传等方式，不断强调建立、健全信用体系。
2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》指出，完善的社会信用体系是供需有效衔接的重要保障，是资源优化配置的坚实基础，是良好营商环境的重要组成部分，对促进国民经济循环高效畅通、构建新发展格局具有重要意义。要持续扎实推进企业自身信用建设，增强高质量发展的内生动力；坚持企业诚信建设市场化、法治化、规范化，构建共建、共创、共享的良好环境；在企业信用发展中大力弘扬企业家精神，推动企业建设的新格局。
近年来，受疫国际环境、疫情等因素影响，我国经济发展遭遇多重挑战。广大企业尤其是中小企业，因自身造血功能不足、抗风险能力弱，在生产、信贷、薪资等方面面临困难局面。坏账、烂账、回款难、合同无法正常履行等失信现象有所增长，暴雷、失联、跑路或破产倒闭等事件频发，对中国企业群体及其品牌的整体形象，造成了巨大冲击。
业内专家表示，失信乱象的背后，是时代变局下中国企业的现实境遇。过往的发展模式与经营方式，在快速变化的大环境面前开始失去效力。企业家自身也对未来方向、理念原则等问题进行了重新审视。
不过，随着国家宏观政策调节力度持续加大，一揽子政策措施陆续落地生效，国民经济的总体恢复稳中向好。同时，针对企业的实际困难，国家也出台相关政策，对“诚而不幸”的企业，谨慎录入失信企业名录，给予调整恢复的时间、空间和多项帮扶支持。提振企业家精神，重塑良好信用，正成为中国企业整装再出发的强心剂。
近日，由中央新影老故事频道《信用中国》栏目推出的“崛起的民族品牌”专题节目近日即将播出，首季共52期，每期10分钟。该特别节目以央视知名主持人对话企业家的访谈形式为主，配合外景短片、AR 环屏视觉展示等多种手段，叙述中国企业在当前市场环境下守信创业、信用发展、信誉守业的真实故事，展现民族品牌及其经营者不畏艰难、坚守诚信、执着向上的精神气质，探索疫情影响下中国企业的创新、突破路径。
“推出‘崛起的民族品牌’”特别节目，目的就在于结合国家信用体系建设的最新要求，满足当前中国企业的发展诉求。“《信用中国》栏目总策划董宝振说。他表示，凭借独特、精准的栏目定位，深刻、生动的交流形式，权威、广泛的舆论影响，《信用中国》栏目已在中央新影老故事频道及各大网络媒体热播了五年，为信用中国的建设贡献了自身力量。”崛起的民族品牌“特别节目，也将秉承《信用中国》栏目宗旨，发挥国家主流媒体的特色和优势，挖掘民族品牌的崛起与担当，化身传递民族品牌诚信之声、展现中国企业家创新风采的全媒体平台。
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