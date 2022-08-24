经济转型跨越 山东高质量发展积厚成势
“可以说，与全国一样，这10年是山东发展质量最好的10年，是城乡面貌变化最大的10年，也是广大人民群众得到实惠最多的10年。”8月20日，在中共山东省委“中国这十年·山东”主题新闻发布会上，山东省委书记李干杰如此总结。数据显示：十年来，该省地区生产总值连续跨上4个万亿大台阶，增加到2021年的8.3万亿元；一般公共预算收入跨过3个千亿元大台阶，达到7284.5亿元；“新技术、新产业、新业态、新模式”等“四新”经济增加值占比2021年达到31.7%；高新技术企业数量超过2万家、增长了7倍，潍柴51%热效率柴油机、高速磁浮交通系统等一批关键技术加速涌现、世界领先。
十年巨变看山东，该省经济转型跨越，高质量发展积厚成势。
“在增强经济社会发展创新力上走在前，是总书记对我们的殷切期望，也是新时代现代化强省建设的必然要求。”李干杰表示：我们提出和实施相关举措，主要是从三个角度切入和发力，即从巩固拓展比较优势角度，以创新探寻转化路径，努力把九个方面比较优势转变为发展实效；从补齐克服短板弱项角度，通过强化创新求突破，努力把产业生态、数字经济、科研人才等短板补齐，把弱项变强；从有效激发社会和市场的动力活力角度，努力把创新活力尽量多、尽量快地释放出来。
山东在2022年工作动员大会上明确提出“十大创新”，并将“加强科技研发创新”置于“十大创新”之首。
该省聚焦经济社会发展重大需求，做好加大研发投入、搭建创新平台、培强企业主体、畅通成果转化通道“四篇文章”，打造自主创新的重要“策源地”。
同时，围绕“雁阵形”产业集群，该省深入实施“链长制”，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，努力打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的产业生态。
梳理山东十年巨变，作为东部沿海经济大省，该省逐步在九大方面形成比较优势：三次产业可以齐头并进、供需两端可以协同发力、新老动能可以相得益彰、各类企业可以比翼齐飞、陆海资源可以统筹开发、交通运输可以四通八达、城乡区域可以均衡发展、对外开放可以提档升级、人文沃土可以深度耕作。
山东是海洋大省，拥有全国近六分之一的海岸线，海域面积与陆地面积相当，海洋经济总量位居全国第二。
在新闻发布会上，山东省委副书记、省长周乃翔表示：山东依海而立，也必然因海而兴、因海而强。习近平总书记要求山东更加注重经略海洋，在发展海洋经济上走在前列。山东牢记总书记嘱托，坚持陆海统筹、向海图强，持续做好“港口、产业、生态”三篇文章。海洋生产总值十年增长66.1%，达到1.49万亿元；海洋生物医药等6个产业增加值全国第一；国家级海洋牧场示范区占全国近40%；近岸海域水质优良率92.3%，海洋资源优势正在转化为高质量发展优势。
山东坚持走城乡融合发展之路，积极构建山东特色区域协调发展格局。乡村振兴齐鲁样板成色越来越足，农民合作社、家庭农场、农业龙头企业数量均居全国前列，代村、三涧溪、耿店等一批乡村振兴典型涌现。
周乃翔表示：“我们牢记总书记指示，稳妥有序推进乡村‘五个振兴’‘诸城模式’‘潍坊模式’‘寿光模式’焕发新活力，三涧溪村、代村、耿店村等成为新典型，产业融合带动、乡村共同体、生产托管服务等创造新经验，乡村振兴之路越走越宽。”
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