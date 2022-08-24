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2022年服贸会开幕在即 这些“更多”值得期待

2022年08月24日08:38 | 来源：新华社
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新华社北京8月23日电（谢希瑶、常东东)记者从国新办23日举行的新闻发布会上获悉，主题为“服务合作促发展 绿色创新迎未来”的2022年中国国际服务贸易交易会定于8月31日至9月5日在国家会议中心和首钢园区举办。从今年展会特点来看，展会规模及各方参与度进一步扩大，国际化和专业化水平进一步提升，组展办会更加突出绿色创新合作，专区专馆更加集中盘点十年服贸成就。

“更多”企业线下参展，整体国际化率达到20.8%。

北京市副市长杨晋柏介绍，2022年服贸会展览面积和线下参展企业数量均超过了上届。展区面积较上届增加2.6万平方米，年度主题专区规模扩大1倍，达到2万平方米。截至8月22日，除国别、省区市展外，线下参展企业达1407家，比去年增加13.8%，其中，世界500强及行业龙头企业446家。

“本届服贸会将会有超过400家的世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点。”商务部副部长盛秋平说。

“更多”国家和国际组织参与，观众可线上畅游国别展。

北京市商务局局长丁勇介绍，截至8月22日，已经有71个国家和国际组织确定在2022年服贸会综合展亮相，包括阿联酋、德国、英国等59个国家，世界气象组织、联合国教科文组织等12个国际组织，分别比上届增加11个和2个；涉及17个服务贸易前30强国家，比上届增加5个；阿联酋、瑞士、意大利等10个国家首次以国家名义设展。

据了解，观众可以在国别专区了解各国服务贸易发展动态，领略各国风土人情和人文特色。阿联酋将担任今年服贸会主宾国，围绕“多元化经济”展示航空服务、金融服务、先进制造、文化服务等。荷兰、奥地利、葡萄牙等33个国家将搭建国家“云展厅”，让观众可以随时随地线上畅游。

“更多”突出绿色创新合作，预筹合作成果已超上届。

今年新设环境服务专题，全面展示生态环保、绿色节能新技术、新应用；更加突出数字科技新元素，在电信服务专题中设置了元宇宙体验馆；另外继续设置金融服务、教育服务、健康卫生服务、供应链及商务服务等专题展，充分展示各类新技术、新成果、新业态、新模式。

杨晋柏介绍，在首钢园展区，用元宇宙打造体验馆和成果发布厅，集中展示元宇宙内容制作、场景应用等新兴领域前沿技术和发展成果。目前预筹合作成果401项，数量已经超过了上届。

“更多”盘点服贸成就，展望未来发展方向。

在国家会议中心综合展厅设置中国服务贸易成就展专区，回顾党的十八大以来中国服务贸易10年发展历程和成就贡献，展望未来发展方向；优选一批服务贸易成果进行展示，涉及供应链服务、建筑服务、航空运输服务等领域，涵盖数字人民币、人工智能等最新应用场景。在首钢园区设置创新服务特色展示馆，回顾往届优秀成果，展示最新应用案例。

据介绍，服贸会期间，全球服务贸易峰会将于8月31日晚举办；综合展设在国家会议中心，专题展共9个专题，其中环境服务专题设在国家会议中心二期，其余8个专题仍设在首钢园区；将举办7场高峰论坛、128场专题论坛和5场边会活动。服贸会将于9月3日至5日向公众开放。

(责编：王震、陈键)
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