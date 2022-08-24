人民网北京8月24日电 （记者申佳平）据北京市通州区人民政府官网消息，《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）于近日发布，其中提出重点围绕文旅等领域支持一批元宇宙应用场景建设，并打造一支覆盖元宇宙产业的基金等内容。

据了解，《若干措施》旨在充分发挥政府产业组织作用、资本市场化产业遴选作用和产业联盟、行业协会的政企桥梁纽带作用，加快推动元宇宙相关技术、管理、商业模式等在城市副中心创新应用，培育新业态和新模式，推动信息技术和各类业态紧密融合，促进数字经济蓬勃发展，支撑北京数字经济标杆城市建设。具体包括以下八个方面。

一是大力推进示范应用。加快元宇宙相关技术与各行业深度融合，促进产业转型升级，重点围绕文化、旅游、商业等领域，打造一批元宇宙示范应用项目，支持一批元宇宙应用场景建设。为北京城市副中心元宇宙相关企业提供北京环球度假区、张家湾古镇、大运河文化带、台湖演艺小镇等场景资源支持。

二是全面优化产业布局。提升元宇宙产业空间承载能力，打造“1+N”的产业创新集聚区。在张家湾设计小镇创新中心，集聚高端创新要素，打造元宇宙应用创新中心；在文化旅游区、台湖演艺小镇、张家湾古镇、宋庄艺术区、运河商务区等区域，打造与应用场景高度融合、形成元宇宙示范的主题园区。支持企业面向京津冀特别是雄安地区、面向全国、面向全球延展研发链和产业链，不断扩大行业影响力。

三是鼓励发展早期和长期投资。依托通州产业引导基金，采用“母基金+直投”的方式联合其他社会资本，打造一支覆盖元宇宙产业的基金，支持元宇宙初创项目和重大项目并延长支持周期，进一步完善服务体系，支撑产业生态建设。支持设立专注于早期和长期投资的元宇宙子基金。

四是加强知识产权保护和标准创制。支持专业机构、行业组织、龙头企业建立元宇宙知识产权资源库，提供高质量、专业化的知识产权服务。鼓励各创新主体围绕人工智能重点领域开展海外知识产权布局。支持企业、协会、联盟参与国内外元宇宙标准创制，对获得批准发布的国际标准、国家标准和行业标准的制订单位给予奖励。

五是给予元宇宙企业房租财政补贴。支持元宇宙企业及服务机构集聚，根据元宇宙企业房租补贴标准，对在元宇宙应用创新中心新注册并租赁自用办公场地的重点企业进行（50%，70%，100%）三档补贴，每家企业每年补贴面积不超过2000平方米，连续补贴不超过3年。

六是发挥多方产业组织力量。支持元宇宙相关领域的产业联盟、协会等行业组织，增强产业组织能力，开展产业研究，搭建产业公共服务平台，组织联盟成员开展产学研合作及行业交流，对成效显著的联盟、协会给予资金奖励。

七是支持人才及团队引进。对于拥有国际领先的核心技术或自主知识产权的元宇宙相关人才团队，对其成果转化项目优先给予政府股权投资支持；对于入驻元宇宙应用创新中心的企业人才，可给予人才公租房支持。根据元宇宙入驻企业需求，在人才引进、子女入学等方面给予支持。

八是加强国际交流合作。依托中关村论坛等顶级品牌，推出在元宇宙领域具有广泛影响力的论坛、峰会等学术交流和产业合作活动。支持举办不同主题的元宇宙挑战赛等活动，大力选拔各类优秀人才。根据活动成效，可给予资金支持。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经