人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家林草局：克服高温“烤”验 抓细抓实森林草原防火工作

2022年08月24日10:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月24日电 （记者杨曦）近期，南方持续高温干旱，森林草原防火形势异常严峻。记者获悉，8月22日，国家林业和草原局紧急视频调度持续高温干旱省市森林草原防火工作，分析研判火险形势，指导有关省市采取有力措施做好当前森林草原防火工作。

会议听取了江苏、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、浙江7省市情况汇报，了解各地森林草原防火形势进展，强调要克服高温“烤”验，积极担当作为，强化危机意识、坚持底线思维，做到未雨绸缪、心中有数，保持严谨务实的工作作风，抓细抓实各项森林草原防火工作。

会议要求，各地林草主管部门要充分发挥“专业防”的优势，加强统筹指导，通过推动林长制，落实地方各级人民政府行政首长责任，强化“省-市-县-乡（镇）-村-护林员”六级包干的网格化管理责任机制。要在重点区域、重点时段进一步加大护林员巡山护林频次，督促林草经营单位有效落实经营主体责任，做好防火宣教、隐患排查整改、物资储备、基础建设等工作。要加强野外火源管控，从源头上减少火灾发生。要严格落实24小时值班和领导带班制度，及时掌握本地区森林草原火险和火情动态，保持信息畅通。

据了解，针对当前严峻的森林草原防火形势，国家林草局派出6个工作组，赴浙江、江西、湖南、湖北、重庆、四川6省市开展森林草原防火包片蹲点工作，并以“国家林草局林长制办公室”名义下发加强极端高温天气下森林草原防火工作的紧急通知；防火司、防火中心启动四级应急响应，强化值班值守。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今夏高温天气屡破纪录 专家：这是全球变暖的体现
　　今年夏天，“热”成为一个所有人都绕不开的词。连日来，全国多地持续高温，部分地区气温升至40摄氏度以上。…
北京副中心：围绕文旅等领域支持一批元宇宙应用场景建设
　　人民网北京8月24日电 （记者申佳平）据北京市通州区人民政府官网消息，《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）于近日发布，其中提出重点围绕文旅等领域支持一批元宇宙应用场景建设，并打造一支覆盖元宇宙产业的基金等内容。 据了解，《若干措施》旨在充分发挥政府产业组织作用、资本市场化产业遴选作用和产业联盟、行业协会的政企桥梁纽带作用，加快推动元宇宙相关技术、管理、商业模式等在城市副中心创新应用，培育新业态和新模式，推动信息技术和各类业态紧密融合，促进数字经济蓬勃发展，支撑北京数字经济标杆城市建设。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部