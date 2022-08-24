人民网北京8月24日电 （记者杨曦）近期，南方持续高温干旱，森林草原防火形势异常严峻。记者获悉，8月22日，国家林业和草原局紧急视频调度持续高温干旱省市森林草原防火工作，分析研判火险形势，指导有关省市采取有力措施做好当前森林草原防火工作。

会议听取了江苏、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、浙江7省市情况汇报，了解各地森林草原防火形势进展，强调要克服高温“烤”验，积极担当作为，强化危机意识、坚持底线思维，做到未雨绸缪、心中有数，保持严谨务实的工作作风，抓细抓实各项森林草原防火工作。

会议要求，各地林草主管部门要充分发挥“专业防”的优势，加强统筹指导，通过推动林长制，落实地方各级人民政府行政首长责任，强化“省-市-县-乡（镇）-村-护林员”六级包干的网格化管理责任机制。要在重点区域、重点时段进一步加大护林员巡山护林频次，督促林草经营单位有效落实经营主体责任，做好防火宣教、隐患排查整改、物资储备、基础建设等工作。要加强野外火源管控，从源头上减少火灾发生。要严格落实24小时值班和领导带班制度，及时掌握本地区森林草原火险和火情动态，保持信息畅通。

据了解，针对当前严峻的森林草原防火形势，国家林草局派出6个工作组，赴浙江、江西、湖南、湖北、重庆、四川6省市开展森林草原防火包片蹲点工作，并以“国家林草局林长制办公室”名义下发加强极端高温天气下森林草原防火工作的紧急通知；防火司、防火中心启动四级应急响应，强化值班值守。

(责编：杨曦、吕骞)

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