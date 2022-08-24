原标题：绿色城市健康低碳技术研究院在沪成立

近日，中国电力工程顾问集团华东电力设计院（以下简称：华东院）与朗绿科技战略合作框架协议签约暨绿色城市健康低碳技术研究院挂牌仪式在上海朗诗绿色中心举办。

据介绍，双方通过市场整合、技术融合、人才共享、平台共建等方式展开合作，在绿色城市领域，围绕健康、低碳技术，成立以技术共创及市场化应用为导向的合作研发机构——绿色城市健康低碳技术研究院。

华东院党委书记、董事长顾晋表示，“双碳”战略的实施，蕴藏着能源和建筑领域创新发展的重要契机，是低碳领域产业结构调整的重要机遇。华东院与朗绿科技在低碳、绿色、健康等理念上高度契合，此前通过项目上的合作，进一步加深了信任。共同揭牌成立的绿色城市健康低碳技术研究院，将致力于培养一批复合型高端技术人才，打造一支具有顶尖实力的技术队伍，攻关一批具有市场化价值的科研课题，助力双方企业打开绿色城市综合开发市场的新局面，提升双方企业及研究院的品牌价值和行业影响力。希望华东院与朗绿科技共同努力，携手共进，创造佳绩。

普陀区投资促进办公室主任黄胜利表示，双方战略合作的签署及绿色城市健康低碳技术研究院的组建，为普陀区增添了“绿色、低碳、健康”的亮色，与普陀区打造世界级都市滨水区、智能创意区的发展方向高度契合。期待双方强强联手，共同为绿色低碳行业发展谋篇布局，树立国内外绿色、低碳的行业标杆，助力普陀区打造绿色、智慧的名片。

朗绿科技总裁申乐莹表示，华东院与朗绿科技作为能源、建筑行业中的绿色低碳技术先行者，此前已具有良好的合作基础及契合的发展理念。“双碳”目标下，研究院将作为载体，成为双方未来战略合作的新起点。此次战略合作，将提升双方在绿色城市综合开发及建筑健康低碳价值创造等方面的技术优势和影响力。很高兴与华东院达成长期战略合作，希望与华东院携手，将研究院打造成为具有引领行业发展能力的研发及项目应用机构，助力电力及建筑行业节能减排及“双碳”目标实现。

华东院与朗绿科技签订战略合作协议并合作成立绿色城市健康低碳技术研究院。双方基于在工业与民用建筑的健康和节能设计、城市片区绿色开发、能源替代、智慧运维等方面的优势，共同助力市场开拓、加强技术创新融合、促进人才交流共育、共建企业合作平台、推进重点项目合作。

据了解，研究院将在智慧楼宇能源综合管理控制、企业碳排放信息化系统、绿色城市低碳健康人居系统技术体系、城市开发中的能源融合应用方面展开深入研究。作为资源整合、技术创新、成果转化和人才集聚的平台，致力于提升城市健康人居环境，助力节能减碳等相关技术的研发与应用。

(责编：曹淼、李源)

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