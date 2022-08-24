原标题：康师傅上半年营收382.17亿元 两大业务逆势增长

8月22日，康师傅交出了2022年半年报成绩单，报告期内，公司实现营业总收入382.17亿元，同比增长7.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为12.53亿元，同比下降38.42%。

对于康师傅上半年表现，瑞信发布研究报告称，维持康师傅控股“优于大市”评级，目标价16港元，中期业绩表现符合预期。

方便面、饮品业务营收均实现增长

具体分业务来看，报告期内，公司的方便面业务营收为135.48亿元，同比增长6.49%，占康师傅总营收的35.45%，净利润同比下滑39.23%至5.44亿元；饮品业务实现营收242.98亿元，同比增长9.08%，占康师傅总营收的63.58%，净利润同比下滑37.06%至7.44亿元。

对于上述业绩变化的原因，康师傅表示，因原材料价格上涨，方便面毛利率同比下降3.26个百分点至20.63%，饮品毛利率同比下降2.64个百分点至32.14%。

海通国际分析师在研报中指出，方便面的主要原材料包括棕榈油等产品，棕榈油价格高企侵蚀方便面业务利润。据Wind数据统计，今年上半年棕榈油价格同比增长62.56%。上述分析师认为，棕榈油价格变化对公司方便面业务盈利变化影响较大，考虑到目前棕榈油价格有所回落，叠加销售规模的稳定成长带来的规模效应，康师傅方便面业务毛利率有望在连续两年承压后迎来修复。

根据尼尔森资料，2022年上半年，国内方便面行业整体销量同比下滑5.4%，销售额同比下滑1.3%。

对于康师傅今年上半年的业绩表现，中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬表示，近几年康师傅进行了组织架构的优化，产品不断地创新升级迭代，再加上公司数字化营销落地，使康师傅的整体业绩有了提升。

现金流充裕 产品持续多元化

现金流是上市公司财务报表中的重要指标，在很大程度上反映了上市公司的经营成果。如果公司现金流充裕，一方面可以维持正常运转，另一方面可以继续投资。

公开数据显示，康师傅今年上半年营运活动产生的现金净额为12.79亿元，现金及银行存款为246.32亿元，较2021年末增加了26.7亿元。据康师傅相关负责人表示，公司以立足食品安全核心，延续“现金为王”的稳健经营理念。

事实上，一方面，消费者重视营养与健康，追求高性价比的产品；另一方面，居家消费带动社区团购与O2O模式增长，这些变化也给康师傅发展带来一定机遇。

报告期内，康师傅在聚焦核心品类的同时持续培养新品，满足消费者各种不同的饮用场景，还针对旺季需求适度增加了户外消费的资本支出。比如，百事可乐太汽系列继此前的桂花味、白桃乌龙味之后又推出了白柚青竹口味，打造国潮风。主打“零糖零卡”的bubly则上市了苹果和草莓两款新口味。

针对当前消费者在健康方面的诉求，康师傅还加大了对低糖、无糖饮品的布局力度。

另外，在数字经济的浪潮下，康师傅还借助科学化、数字化的工具，提升供应链效益。“公司已实现从原物料采购、生产制造到仓储物流运输的全链路数字化管理，在提升运营效率的同时，又进一步减少了碳排放。”康师傅相关负责人表示，公司推出的无标签饮料（包括无糖冰红茶和柠檬口味冰红茶），该款无标签产品减碳量达7%。

海通证券分析师表示，康师傅作为方便面和软饮料龙头企业，上半年方便面业务受益于居家囤货场景的增加，而软饮料短期内面临承压。不过，随着下半年出行人流量的恢复，软饮料业务也会有更好的表现，由于饮料业务在整体营收中的占比大，饮料销售的恢复能够更好的驱动公司营收增长。（记者 王丽新 见习记者 李静）

(责编：曹淼、李源)

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