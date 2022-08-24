原标题：国信证券：积极践行行业文化理念 切实履行国有金融企业责任担当

自证券监管机构2019年加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化以来，国信证券积极践行行业文化理念，持续丰富“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的公司文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的公司价值观念，通过发挥资本中介优势服务实体经济、助推资本市场改革、贯彻新发展理念，推进公司文化建设与发展战略深度融合，为资本市场长期稳定健康发展积极贡献力量，切实履行国有金融企业的责任担当。

落实责任担当：以专业优势践行服务实体经济初心

服务实体经济和资本市场高质量发展，是证券公司文化建设的最终落脚点。国信证券始终围绕服务实体经济这一主题，持续助力科技创新产业发展。

近年来，国信证券参与了深交所创投类“双创债”项目，累计发行创新创业或科技创新债券共计11只，发行规模68.10亿元。为引导社会资本参与科技创新领域建设，推动深圳市科创生态做大做强，促进实体产业转型升级贡献了专业力量。

2022年4月，国信证券积极响应证监会“推出科技创新公司债券，优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金”重要举措，作为牵头主承销商协助深圳市创新投资集团有限公司成功簿记了10亿元科技创新公司债券（第一期）。募集资金将重点用于投资高新技术和战略性新兴产业领域科技企业，助推产业转型升级领域的科技创新发展。

2022年5月，深交所推出《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第6号——科技创新公司债券》，科技创新债募集资金用于支持高新技术产业和战略性新兴产业发展。国信证券积极响应政策号召，助力国有资本运作平台深圳市鲲鹏资本成功发行指引发布后深交所“科技创新公司债券”，有效助力鲲鹏资本培育壮大战略性新兴产业和未来产业，为推动深圳市现代产业体系建设贡献“国信力量”。

秉承守正创新：以创新发展助推资本市场改革

国信证券积极践行《证券行业文化建设十要素》要求，持续营造想创新、谋创新、善创新的浓郁氛围。面对资本市场改革发展大势，国信证券开拓进取，以业务转型和创新发展助力资本市场各项改革举措落地。

2021年6月，首批9只基础设施REITs试点项目在沪深证券交易所挂牌上市，中国公募REITs市场大幕正式开启。国信证券秉持助力资本市场改革使命，积极参与公募REITs试点。凭借全牌照服务优势和公募REITs全链条服务能力，国信证券助力9只基础设施REITs中的“红土盐田港REIT”“中航首钢绿能REIT”“富国首创水务REIT”和“中金普洛斯REIT”4只基础设施REITs试点项目成功上市。

2021年6月29日，国家发展改革委发布“958号文”，在试点成功的基础上将基础资产类型扩容至能源、保障性租赁住房、水利、旅游等新行业。2022年6月，全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业深圳能源集团作为原始权益人，以能源基础设施申请发行的公募REITs产品正式获批，国信证券作为该项目总协调人、计划管理人和独家财务顾问。该产品是扩容新行业内的首只公募REITs产品，开辟了清洁能源项目“投融建管退”全生命周期模式的新路径，是贯彻落实深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大举措，也是国家双碳战略下深化金融供给侧结构性改革的重要体现。深能REIT的“双碳”和“双区”特色得到市场的高度认可，网下认购倍数达到创纪录的109.15倍。

2022年8月，由国信证券担任独家财务顾问的“红土深圳安居REIT”完成网下询价，受到投资人的追捧。继“深能REIT”创造网下发售纪录后，“红土深圳安居REIT”网下认购倍数达133.03倍，再次刷新纪录。本项目成功完成网下发售，是国信证券作为深圳国资国企落实深圳综合改革试点方案和国企改革三年行动方案的又一重要成绩。

坚持可持续发展：以绿色金融贯彻新发展理念

国信证券始终坚持绿色发展理念，充分发挥资本市场作用，以实际行动助力实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标。

2021年，国信证券完成绿色金融股权融资项目15个，包括新柴股份、亚康股份IPO，杭州园林、圣龙股份非公开发行股票等，募集资金共计约147亿元，为绿色环保型企业发展提供了重要的资金支持。同时，国信证券积极响应国家政策号召，大力开拓绿色债券业务，为污染防治、低碳环保等绿色项目提供融资服务，2021年成功发行绿色债券16只、发行规模共计249亿元，其中碳中和债3只，发行规模共计17亿元，其中部分募集资金用于绿色产业项目。

2022年7月，国信证券担任专项计划管理人和独家销售机构，助力国家电投及所属国家电投集团铝电投资有限公司发起的“国家电投-铝电公司能源基础设施投资绿色资产支持专项计划（类REITs）”成功发行。该项目的底层基础资产是国家电投铝电公司投资建设的宁夏银川红墩子一、二期光伏电站项目和吴忠太阳山光伏电站项目。经绿色认证，底层项目环境效益显著，每年可实现二氧化碳减排量10.91万吨，替代化石能源量4.24万吨标准煤，二氧化硫减排量22.40吨，氮氧化物减排量25.06吨，烟尘减排量4.48吨，成为国信证券大力推进绿色金融、促进绿色经济发展的又一成果。

国信证券将持续积极践行证券行业文化理念，推动公司文化建设与发展战略、发展方式深度融合，不断增强自身软实力和核心竞争力，在经济、环境等各方面继续主动承担国有金融企业责任担当。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经