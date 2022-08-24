乡村振兴，健康先行。在全面建成小康社会的过程中，健康扶贫成为打赢脱贫攻坚战的关键战役，并取得了决定性成就。然而，因病返贫、因病致贫是一个长期存在的现实问题。因此在实现乡村振兴的新征程中，夯实农村卫生工作的基础成为重中之重。

守望相助，行医者之大道；授人以渔，谱援疆之新篇。中国医科大学认真贯彻中组部、国家卫健委的“组团式”医疗人才援疆政策与精神，发扬“红医精神”，践行援疆初心，从2016年5月至2022年5月，先后累计选派六批117名为期1年的常驻医疗援疆专家和87名柔性医疗援疆专家，从东北辽宁来到祖国西北边陲——新疆塔城，义无反顾投身援疆一线，开始了医疗援疆之路。

新疆塔城地理位置偏远，医疗卫生健康水平、人才技术、基础医疗设施等均普遍落后，深入医疗援疆一线让队员们深深感受到了新疆塔城地区人民群众对高水平医疗服务的渴望与需求。队员们分别在两届领队郭传骥、钟红珊的带领下，攻坚克难、甘于奉献、敢于担当、乐于付出，从医院管理、人才培养、学科建设等方面开展精准医疗帮扶工作的同时，继承红医优良传统，发扬“红医精神”；创新“以校包院”+“以院包科”的精准帮扶模式，深入落实“师带徒”的“治疗组”式帮扶机制，变“输血”为“造血”，为受援地打造“带不走的医疗队”，留下永不褪色的旗帜。

六年来，医疗队精湛医术、精专帮扶、精心付出，践行医者初心使命，守望人民群众健康，恪守医者天职，牢记援疆使命，紧紧围绕中国医科大学塔城医院的发展规划制定、人才培养、重点学科建设、现代医院管理体系建设等方面进行重点帮扶，受援地医院卫生健康服务能力和水平显著提升，基层医疗服务能力、水平进步明显，偏远地区看病贵、看病难、转诊慢等情况得到了有效缓解，互联网+医联体运作方式日趋成熟，多学科专家跨区域合作、辽疆异地联合活动日益密切，辽宁医疗援疆专家、辽宁医疗援疆工作队深受受援地业界同仁、各族同胞认可，为辽宁省医疗援疆工作书写了铿锵有力新篇章。

一、牢记援疆使命，全方位提升受援地医疗水平

在中国医科大学和塔城地委、行署的指导下，医疗队根据受援医院实际科学制定了《中国医科大学塔城医院中长期发展战略规划2018-2025》《2019-2022年医疗人才“组团式”援疆三年工作规划》，明确了具体工作任务，并将提升医院管理水平、助推医院现代管理体系建设、推动医院长远发展始终放在首位。一是开展建章立制工作，完善和修订了千余条项规章制度，成立和调整了近百个重点工作领导小组和管理委员会，明确了工作职责，在此基础上，通过信息化建设升级改造，提高医院在质量控制、成本核算、绩效考核、财务管理、设备资产管理和医保管理等方面的精细化管理水平；二是大力推动医院的学科建设与发展，努力填补学科空白，建成塔城地区首个精神心理卫生中心、专业负压结核病实验室和艾滋病毒基因检测实验室；创建塔城地区首个自治区级住院医师规范化培训基地；建立自治区级临床重点专科1个、自治区质量控制分中心5个、地区级临床重点专科6个、诊疗救治中心5个、质量控制中心11个；牵头成立地区医学分会14个；同时成功开设了新生儿科、消化内镜科、泌尿外科、产科、肿瘤内科和肿瘤/血管介入科等，填补了学科空白；三是完成门诊病房楼及附属工程建设、专家公寓楼建设项目及发热门诊、职工食堂等老旧院区改造，2020年7月开始新建传染病（南院）院区，2022年5月开工建设地区肿瘤诊疗中心，打破了塔城地区没有传染病医院和肿瘤专科的局面；四是强化医联体建设，利用援疆项目建设的塔城地区影像质控系统和远程会诊系统，向上与中国医科大学各附属医院、向下与县市级医联体单位建立了跨区域远程会诊机制，并通过有计划的定期巡诊，使“组团式”医疗援疆的成果辐射到基层医院，做到资源共享、医疗惠民。

在援受双方共同努力下，塔城地区人民医院先后获得全国“敬老文明号”、“自治区文明单位”、“自治区抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”、自治区“民族团结一家亲”活动先进集体、地区“第九次民族团结进步模范评选表彰集体”和2021年度优秀工会组织等荣誉称号；重症医学科被评为“全国工人先锋号”；“访惠聚”驻村工作队被评为自治区先进工作队；住院医师规范化培训基地在自治区首届住院医师全科技能操作大赛中荣获优秀奖。

二、传递“红医精神”，打造“带不走”的医疗队

授人以鱼，不如授人以渔。除了为医院谋发展、建设重点专科、加强跨区交流学习，医疗队还号召队员们竭尽所能将所学先进诊疗理念、尖端诊疗技术、丰富治疗经验分享给受援地的医护工作者。

医疗队将辽宁援疆精神和中国医科大学的“红医精神”有机结合，通过教学查房、手术示教、学术交流等方式提升受援地医务人员技术水平，六年累计帮带本地学员270人次，指导开展新业务新技术245项，申报各类科研项目25项、辽宁省自然科学基金医疗援疆专项11项，发表科研论文153篇。另外，医疗队把构建人才培养体系放在首位，将建设塔城地区人民医院成为中国医科大学研究生培养点作为长远目标。为此，在加强师资力量培养，规范住院医师规范化管理，提升整体教学质量上持续发力。2021年，第一批住培生结业考试成绩优异，同年12月，现有的内、外、妇产、儿科、急诊、放射、超声和全科8个专业住培基地顺利通过自治区评估验收。另外，新申报的麻醉科专业基地成功获批，为创建国家级住院医师规范化培训基地奠定了坚实的基础。该项工作得到了自治区党委和医疗人才“组团式”援疆工作领导小组的高度认可和重视，将塔城地区人民医院国家级住院医师规范化培训基地建设纳入了《新疆维吾尔自治区医疗人才“组团式”援疆工作规划（2021—2025）》。

业余时间，医疗队队员们还开展各类义诊、培训活动近百次，并通过进牧场、进村队、进社区、进家庭等，加强和各族群众的交流交往交融，让基层医护工作者有参与学习交流的机会，让偏远地区的农牧民缓解看病难的问题，累计受益两万余人次。

三、讲团结聚合力，打造过硬医疗人才“组团式”援疆队伍

医疗队确定了“以党建促队建、以队建带援建”的工作思路，引导队员们自觉地讲团结、讲正气，识大体、顾大局，努力形成团结一心干事业、齐心协力谋发展、群策群力促和谐的良好局面，共同把医疗援疆任务推向前进。一是建立医疗队党支部。进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育引导医疗专家厚植爱国情怀，发扬“红医精神”，甘于奉献、勇于担当，全身心投入到医疗援疆事业中。二是培育“六个特别”的援疆团队。着力培育特别能团结、特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别守纪律的援疆团队，为完成医疗援疆使命提供组织保证。三是构建清正廉洁的工作机制。把加强党风廉政建设作为重要工作，贯穿援疆工作全过程。教育全体医疗队员要始终保持廉洁行医的高标准，守好工作中、生活中、交往中的小节；要牢记党纪国法，把学法、知法、守法、用法作为规范医疗行为的基础，化解医疗纠纷的途径、维护合法权益的武器、提高服务能力的抓手。四是加强日常管理。制定各项规章制度，坚持早晚考勤打卡，保证了全体队员的政治安全和人身安全。医疗队在生活上关心关爱队员，及时解决存在的问题，为队员过集体生日，经常组织集体活动，丰富业余文化生活，做到劳逸结合。

无论是不顾疲惫数百里奔赴的专家支援，还是建立起畅通的远程会诊，无论是填补一个个技术空白的基层培训，还是走家串户的乡村义诊，都是医疗工作者在努力把健康服务“送上门”，把医疗技术“留下来”，在致力于让医疗健康走进基层，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障。

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(责编：曹淼、李源)

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