本报记者 王俊岭

上海自贸试验区临港新片区建设面貌日新月异。

计海新摄（人民视觉）

2019年8月，上海自贸试验区临港新片区及山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6个自贸试验区设立运行，目前已满3年。在8月25日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷说，3年来，商务部会同有关地方和部门，扎实推动总体方案试点任务落实，目前7个总体方案确定的713项试点任务已基本实施。各自贸试验区围绕战略定位和发展目标深入开展差别化、集成性制度创新，推出了一批深层次改革事项和高水平开放举措，发挥了示范引领作用。

一是临港新片区以投资贸易自由化为核心的制度体系基本形成。上海自贸试验区临港新片区围绕投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由和信息快捷联通，深入开展创新，制度体系不断完善。例如，在贸易方面，建设洋山特殊综合保税区，构建了以一线径予放行、二线单侧申报、区内不设账册等为代表的全新海关监管制度。在投资、资金等方面，率先实施市场主体登记确认制，率先开展本外币合一跨境资金池试点等。

二是辐射引领沿边开放发展作用充分发挥。广西、云南、黑龙江作为中国首次在沿边地区布局的自贸试验区，围绕跨境合作推进改革探索，助推沿边开放开发水平不断提升。例如，在跨境通道方面，广西开通“西安—北部湾港”等海铁联运班列，今年上半年开行超过4100列，同比增长42%。在跨境贸易方面，云南创新“互联网+边民互市”模式，助力边民互市健康发展。在跨境金融方面，黑龙江开展跨境金融区块链服务平台试点，便利涉外企业跨境资金使用，降低融资成本。

三是差别化制度创新成效较为突出。例如，山东自贸试验区高质量发展海洋经济，推动海工装备和海洋牧场整合发展，海洋牧场平台确权数量居全国前列；河北自贸试验区有序承接北京非首都功能疏解项目，与北京、天津自贸试验区建立联席会议制度，着力打造京津冀协同发展示范样板；上海、江苏和山东等自贸试验区分别参与组建长三角自贸试验区联盟、黄河流域自贸试验区联盟，促进长三角区域一体化发展及黄河流域生态保护和高质量发展。

四是特色优势产业加快集聚发展。各自贸试验区立足资源禀赋，围绕产业链开展系统集成改革创新，推动产业链供应链创新集聚发展。例如，江苏自贸试验区通过全产业链集成改革为生物医药产业发展赋能，近年来已集聚生物医药企业近3000家，2021年产值超2500亿元，年均增速保持在20%以上。

“3年来，上海自贸试验区临港新片区及山东等6个自贸试验区探索形成了一批高水平的制度创新成果，并在全国或省区市内复制推广，带动营商环境不断优化。今年上半年，临港新片区实际使用外资70亿元，同比增长4.5倍；山东等6个自贸试验区进出口同比增长17.1%，高出全国7.7个百分点；实际使用外资同比增长23.5%，高出全国6.1个百分点。”束珏婷说，商务部将继续同有关地方和部门一道，以更大力度谋划和推进自贸试验区更深层次改革、更高水平开放，实现高质量发展，更好服务构建新发展格局。

(责编：牛镛、陈键)

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