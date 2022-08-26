海外网 李雪钦

北京软体机器人科技有限公司研发的柔性动态称重分拣系统近日在2022世界机器人大会上亮相。

北京软体机器人科技有限公司供图

被称为经济“毛细血管”的中小企业，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。防疫期间，不少中小企业迎难而上，充分运用互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术，千方百计闯出新路。我们从今天起推出“中小企业‘云’上闯新路”系列报道，为您讲述中小企业逆势奋发、危中寻机的生动故事。

——编 者

“把研发中心建在客户现场”

“第一次看到软体机器人，它工作起来轻柔又精准，可将水果完好无损地快速分拣装盒，抓取过程还能对水果称重呢！”在近日举行的2022世界机器人大会上，一款软体机器人吸引不少人围观。

“炫技”的背后，离不开科研团队的不懈探索。这款硅胶材质的柔性夹爪，是北京软体机器人科技有限公司的“独门绝技”，据说产品供不应求。

该公司首席执行官高少龙在接受本报采访时说：“这两年防疫期间，我们公司销售额不降反升。2019年是280万元，2020年是1100万元，2021年是4100万元，今年预计达到4亿元。”

销售额短短几年实现如此大的跨越，尤其是防疫期间许多行业受到不同程度影响的大背景下，高少龙说出的数据确实让人惊叹。不仅如此，他还透露，公司获得的102项专利中，有74项是2020年以来取得的。

“技术是我们的核心竞争力，创新是我们的灵魂。”高少龙说，“市场反馈是最直接的回报，我们靠产品在国内外打出名声，已远销全球20多个国家。”

“新冠肺炎疫情暴发后，我们也遇到一些困难，主要来自供应链。疫情影响到整个物流系统，供应链受阻，电机、机械臂等不少产品缺配件，没法发货，出现了交付延期。”但公司瞄准市场新需求持续创新。比如，防疫期间无人售货机需求量较大，软体机器人就发挥作用，助力新零售行业实现货物分拣与上架工序的自动化运行。

近两年，操作简单、方便快捷的预制菜受到不少消费者青睐。“软体机器人技术和预制菜的行业需求很契合，我们抓住机会，利用自身技术优势，在生鲜预制菜行业解决了异形易损物品的自动化搬运分拣难题，实现了‘货到人’仓储物流解决方案和团餐预制菜全自动分选包装解决方案。”高少龙说，果蔬、面点等食物因形状不规则、易损等，需要人工操作完成，柔性夹爪能在接触物品时包住目标物体，实现各类食品和果蔬的自动化抓取和包装；公司还开拓了预制菜全自动化产线，全程可追溯，在食品安全方面起到不小的作用。

“软体机器人是面向多个行业的通用型技术，广泛的行业需求正驱动市场快速发展。公司需要不断研发适用不同场景的产品。”高少龙说，“防疫期间，为避免影响研发效率，我们与核心客户密切配合，研发团队长期外驻，把研发中心建在客户现场。可以说，我们有一半的创新是客户帮我们完成的。”

“只要技术好、产品好，就会有一席之地”

“传统机器人技术基于对自然界关节动物的仿生，而软体机器人技术来源于对自然界软体动物例如海星、章鱼的仿生研究。有别于传统机器人技术的刚硬，软体机器人具有灵活、安全、柔性的运动特征。”高少龙介绍。

6年前，高少龙与几位志同道合的伙伴走上了探索软体机器人的研发应用之路。然而，软体机器人研发落地的难度远远超出了预期。这是一个全新的行业，不仅没有现成的参考样板，也没有行业技术标准，甚至连软体机器人结构部件的名称在业内都没有统一说法。

“技术被验证的过程有很多不确定因素，真实的应用条件很复杂，所以工业应用技术需要定制化，不同场景需求不同，每拿下一个行业，都需要前期大量的研究工作。”高少龙说，团队测数据、建模型、搭架构，大家开足马力，一同攻坚克难。

高少龙的团队是国内市场上第一个做柔性夹爪的，后来发现单独一个“爪子”无法满足客户需求，市面上又没有适配的软件。是放弃订单还是投入更大的研发力量来做智能化解决方案？高少龙的选择是后者。比如做保温杯生产线时，为解决内胆易损的瓶颈，公司需要为软体夹爪发明一种工业软件。为了设计软件，公司专门扩充了一支研发队伍，为保温杯行业设计自动化生产线，提升产品质量和生产效率。

“作为一家小企业，我们有自己的材料学实验室、电器实验室和工艺实验室，每天都在应对各种技术挑战。”高少龙说，创新无止境，技术永不眠，不断开拓应用场景，使得公司一直在加速奔跑。

“柔软的力量”不可小觑，软体机器人的出现填补了异形易损物品智能分拣包装的市场空白，解决了工业自动化生产“最后一厘米”的难题，如今已应用在半导体、食品生鲜、电子产品、汽车配件、医疗器械等20多个行业。

“软体机器人派上了大用场！只要技术好、产品好，就会有一席之地。”高少龙说。

“我们赶上了技术创业的黄金时代”

中国工程院院士倪光南说，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。

中国电子学会近日发布2022年至2023年“机器人十大前沿技术”，其中就包括软体机器人。专家认为，软体机器人具有连续可变形结构，将在人机共融、医疗康复、工业生产、特种应用中发挥重要作用。

“在市场需求牵引、技术突破带动、政策引导支持的共同作用下，包括软体机器人在内的机器人产业发展取得明显成效，产业规模快速增长，潜力巨大。”清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，应用是机器人产业快速发展的动力，中国有非常广泛的应用场景，产业需求旺盛，各类场景都需要相关产品的研发。

“在中国创业有‘天时地利人和’的优势，我们赶上了技术创业的黄金时代，经常有遇到伯乐的感觉。”高少龙说，得益于中国良好的政策环境、广阔的市场空间，他们公司已经在软体机器人行业已处于国内乃至世界的领跑位置。目前公司团队近300人，已通过国家高新技术企业认定，还是国家级专精特新“小巨人”企业。

“工信部着力构建优质企业梯度培育体系，已培育省级专精特新企业4万余家，国家级专精特新‘小巨人’企业4762家。相关企业充分体现了以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场的特征。”工信部中小企业发展促进中心主任单立坡表示，培育好这类企业，是打好关键核心技术攻坚战、推动中国制造由大变强的关键。

(责编：牛镛、陈键)

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