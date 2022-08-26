制图：汪哲平

本报北京8月25日电 （记者丁怡婷）近日发布的《中国天然气发展报告（2022）》显示：2021年，我国天然气消费量占一次能源消费总量比重达8.9%，较上年提升0.5个百分点，主干天然气管道总里程达到11.6万公里。从消费结构看，工业用气、城市燃气、发电用气、化工化肥用气分别占天然气消费总量的40%、32%、18%、10%。

勘探开发持续发力，新增储量产量再创新高。2021年，全国天然气新增探明地质储量16284亿立方米。其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。2021年，全国天然气产量2076亿立方米，同比增长7.8%，连续5年增产超100亿立方米。

基础设施建设加快推进，储气能力快速提升。储气设施开工建设全面提速，2021年全国已建成储气能力同比增长15.8%，3年多时间实现翻番。

技术攻关成果显著，自主创新能力持续增强。深层页岩气钻井提速技术创新发展，实现长水平段高效快速钻进。截至2021年底，四川盆地深层页岩气最短钻井周期已低于30天，最深完钻井深已达7000米以上，最长水平段达3601米。海洋油气领域，“深海一号”大气田顺利投产，攻克10余项关键装备国产化难题。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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