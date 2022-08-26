本报北京8月25日电 （记者李心萍）记者从人社部获悉：近年来，为缓解经济下行压力，降低企业成本，稳市场主体稳就业，党中央先后7次部署降低社会保险费率，5项社会保险费率总水平从41%降至33.95%，单位费率由30%降至23.45%，企业社保成本大幅降低。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央部署实施了力度空前的阶段性减免企业社会保险费等政策，全年共为企业减负1.54万亿元，有力支持了企业度过暂时性困难。

今年以来，为扎实稳住经济，保就业保民生，社会保险实施了“降缓返补”一揽子政策。延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，今年1至7月为企业减负超过1000亿元；对5个特困行业和17个困难行业企业，以及受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的所有中小微企业、个体工商户，阶段性缓缴养老、失业、工伤三项社会保险费，从4月底政策陆续出台到7月底，共缓缴494亿元，60多万户企业受益；提高失业保险稳岗返还标准，1至7月，共向667万户企业发放稳岗返还资金397亿元；新增失业保险留工补助政策，支持中高风险疫情地区和5个特困行业的参保企业稳岗拓岗，政策实施三个月以来，已向291万户企业发放补助资金135亿元。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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