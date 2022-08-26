7月交通运输主要指标继续企稳回升
我国集装箱吞吐量同比增长11.2%
2022年08月26日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月25日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：7月，交通运输主要指标继续企稳回升，货运量基本恢复至去年同期规模，客运量在暑期出行带动下降幅有所收窄，港口货物吞吐量实现正增长，其中，集装箱增长较快，交通固定资产投资持续高位运行。
货运方面，7月，完成营业性货运量44.2亿吨，同比下降0.8%，降幅较6月收窄1.1个百分点。其中公路货运量降幅收窄0.5个百分点，水路货运量增速加快1.7个百分点。
客运方面，7月，完成营业性客运量6.2亿人，同比下降26.1%，降幅较6月收窄5.3个百分点。全国36个中心城市完成客运量39.9亿人，同比下降15.6%，降幅较6月收窄1.7个百分点。
港口货物吞吐量方面，7月，完成港口货物吞吐量13.4亿吨，由上月的下降2.3%转为增长5.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.3%和2%。完成集装箱吞吐量2636万标箱，同比增长11.2%，增速较6月加快4.7个百分点。
此外，7月，我国完成交通固定资产投资3309亿元，同比增长4.1%。其中，公路水路完成投资2591亿元，同比增长7.5%。
交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，目前，全国高速公路和港口航道保持畅通，货车通行过度管控问题总体上得到解决。与4月18日相比，8月23日全国高速公路货车流量、铁路货物发送量、公路货运量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别增长11%、2%、6.2%、40.5%、33.1%，监测港口完成货物吞吐量基本持平。
《 人民日报 》（ 2022年08月26日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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