本报北京8月25日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：据统计，自正式通航以来至2022年7月底，三峡升船机累计有载运行9399厢次，通过船舶9546艘次，通过旅客15.36万人次，通过货运量738.02万吨，充分发挥了快速过坝通道作用，为长江黄金水道效益的发挥提供了有力支持。

8月25日，三峡升船机进行2022年计划性停航检修，这是中国长江三峡集团流域枢纽运行管理中心组织实施的第二次三峡升船机计划性停航检修，检修工期为8月25日至9月29日。停航检修主要内容包括2号驱动点对接锁定、安全机构检修等38项内容。

三峡升船机工程位于三峡双线五级船闸右侧，布置在枢纽左岸7号、8号非溢流坝段之间，由上游引航道、上闸首、承船厢室段、下闸首和下游引航道等部分组成，全线总长约7300米。三峡升船机型式为“齿轮齿条爬升式垂直升船机”，过船规模为3000吨级，最大提升高度113米，具有提升高度大、提升重量大、上游通航水位变幅大和下游水位变化速率快的特点，是目前世界上技术难度和规模最大的升船机。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 02 版）

(责编：牛镛、陈键)

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