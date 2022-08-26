人民网北京8月26日电 （记者李栋）今年7月以来，长江流域出现历史罕见的持续高温少雨天气，部分地区农业干旱和高温热害叠加，导致受旱地区、部分品种蔬菜供应量下降、价格上涨，同时长江流域部分秋播蔬菜育苗移栽时间推迟10天以上，对秋冬季节蔬菜保供稳价带来风险挑战。25日，农业农村部印发《关于切实抓好蔬菜抗旱减灾稳产保供的通知》（以下简称《通知》），部署蔬菜抗旱减灾稳产保供工作。

《通知》强调，各级农业农村部门要充分认识保障蔬菜有效供给对经济社会发展全局的重要意义，切实增强责任感和紧迫感，压紧压实蔬菜稳产保供责任，严格落实“菜篮子”市长负责制，强化政策扶持，加强指导服务，统筹抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作，千方百计化解灾害不利影响，确保蔬菜生产稳定、供应充足。

《通知》要求，一是落实落细抗灾减灾措施。结合长江流域旱情实际，广辟抗旱水源，做好遮阳保墒，科学调控肥水，强化病虫防控，努力减轻灾害损失。要大力推进蔬菜秋播，加强集约化育苗，在水源调配、电力供应等方面给予优先保障和政策优惠，统筹商品苗调配调运，切实保障蔬菜种苗供应。

二是分区分类抓好蔬菜生产。受灾地区要通过间套作、冬闲田和撂荒地利用等措施，扩大秋冬蔬菜播种面积，在保障大宗蔬菜供应的同时，增加特色蔬菜生产。非灾区要积极发展蔬菜生产，弥补受灾地区蔬菜供应缺口。大中城市要重点发展不耐贮运的叶类蔬菜和地方特色蔬菜，大力发展设施蔬菜，提早安排应急保供蔬菜品种生产，提高蔬菜稳定供应能力。

三是保障蔬菜顺畅流通销售。加强蔬菜生产信息监测，适时发布产销信息，搞好产销衔接，落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，降低流通成本，提高流通效率。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经