晓 眷

以农业科技助力乡村振兴，迈向农业农村现代化的步伐就能更加稳健，农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足必将成为现实

这个夏天，北京庞各庄的瓜农宋志佳不再为西瓜包装发愁了。过去发货时，为了防止西瓜摔碎，总是大箱套小箱，包装成本高，运输时间长，西瓜常被闷坏，顾客退单。为宋志佳解决难题的，是北京市农业技术推广站专门服务果蔬电商的一项包装减重技术。宋志佳很称心：“现在包装成本低了，快递费用降了，保鲜效果更好，多了不少回头客。”

一项实用农业科技，让像宋志佳一样的乡亲得到实惠。绿色集成生产技术的应用大幅提升产量和质量；农业机械升级减少农药化肥用量，实现节粮减损；立体循环农业吃干榨净资源，减少废弃物排放……党的十八大以来，我国农业科技发展取得长足进步，科技为农业生产插上翅膀，成为农业农村经济社会发展重要驱动力，在保障国家粮食安全、引领产业发展的同时，也为促进农民增收发挥了重要作用。

如今，农业生产机械化、规模化、标准化程度日益提高，先进农业技术有了更大的舞台。无论是耕地保护、品种改良，还是秸秆利用、果蔬防虫等，广大农民都对改进生产技术、掌握先进实用技术提出了新的更高要求。但要看到，当前农业科技推广还存在到户率不高、科技成果潜力发掘不足等问题，应当尽快加以改善。

农民是农业生产的主体，也是农业科学技术转化的重要参与者，农民的科技意识、生产技能和经营管理水平，直接决定着农业生产的发展水平。再先进的农业技术，只有真正落地才能发挥作用。一项先进的农业技术能不能得到农民认可，关键在于它的实用性，在于它能不能让农民用得上、得实惠。只有让农民真正享受到农业科技带来的增产增收效果，看到技术应用于产业带来的广阔前景，才能激发出他们的积极性、主动性、创造性，才能让他们发自内心地接受先进技术，并逐渐改变传统的农业生产习惯。

农业技术要实现其价值，还要真正让农民便于掌握。农业科技工作者应当从广大农民的切身利益出发，真正走到农民之中，充分研究产前、产中、产后和生产、生态、生活各环节对科技的需求，在全产业链中找到亟待突破的技术难点，推动科研、推广和生产互动联合，把论文写在田野上，将更多的实用科技应用到农业生产中，帮助乡亲们把“金扁担”挑得越来越稳。

农业要发展，农民要致富，离不开科技的支撑。眼下，农业搭上了技术进步的快车，生产越来越便利，农民生活越来越富足。农业正成为有奔头的产业，农民正成为有吸引力的职业。今后，在农业生产中更好应用科学技术，让农业科技更好助力乡村振兴，迈向农业农村现代化的步伐就能更加稳健，农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足必将成为现实。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 17 版）

(责编：王震、陈键)

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