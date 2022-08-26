本报记者 肖家鑫

今年8月，浙江大学毕业的戴豪选择来到山东省潍坊市坊子区的北斗人才科创产业基地工作。毕业前有多个工作机会的戴豪，之所以选择到潍坊工作，吸引他的正是当地推出的“产才融合”政策。

入职后，戴豪享受到了大学生补助、人才住房等优惠政策。近年来，潍坊紧扣产业发展需求，实施更加积极、开放、有效的人才政策，精准支持重点产业、重点企业招才引智。据潍坊市委组织部副部长刘太福介绍，潍坊制定了《关于加强重点产业人才支撑服务推动企业发展的若干措施》，出台支持高端装备制造业、现代蔬菜种业、光刻胶等产业的13项个性化政策，精准支持产业培育、企业发展。“在实施人才政策的过程中，我们坚持有的放矢，聚焦优势产业，面向重点企业定期开展人才需求摸排，今年共收集1326家企业人才需求20010名，目前已引进19988人。”刘太福说。

面对当地高校资源有限等困难，潍坊创新机制、主动出击，精准对接供需。潍坊市寒亭区开元街道办事处副主任张婷婷，眼下正在河海大学科技处挂职锻炼。这源于潍坊市委组织部创新实施的校地合作“双百行动”，即选派100名干部到国内重点高校任科技人才专员、100名专家人才任企业科技人才副总。张婷婷就是首批派出的31名科技人才专员之一。

到任后，张婷婷将潍坊各类人才和科研需求及时推送给各个学院，还先后组织了40多次线上线下校地对接活动，引进20多名高端技术人才（团队），促成12项科技成果转化，搭建科研平台2处。目前，潍坊已分两批选派（聘）68名科技人才专员和200名科技人才副总，共引进高端人才214名，落地转化技术成果160项，解决技术难题287个，带动新增销售收入12.6亿元。

“当前人才竞争已经从单纯的拼支持政策、拼资金待遇，转变为人才生态的综合较量。”潍坊市委常委、组织部部长杨升岩说，潍坊紧扣产业链布局人才链，深入实施产业人才集聚、高端平台支撑、人才生态优化“三大行动”，大力推进人才引育创新，形成人才支撑产业、产业集聚人才的良性循环。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 10 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经