徐驭尧 代述波摄影报道

8月25日，华电金上苏洼龙水电站3号机组完成72小时试运行，投产发电，成为电力保供新力量。

据介绍，华电金上苏洼龙水电站是西藏首座装机超百万千瓦级的电站，共安装4台30万千瓦机组，首台机组已于7月19日投产发电。8月22日，3号机组正式进入72小时试运行，调试和试运行期间累计向电网输送电量2730万千瓦时。目前，该水电站两台30万千瓦机组正满负荷运行，每天可产生1440万千瓦时的清洁可靠电力，可满足300万户家庭或1000栋大型写字楼的用电需求。8月中旬以来，该水电站入库流量超1000立方米/秒，完全满足两台机组发电需要。后续两台机组的安装调试正有序进行，将于年内全部投产发电。

金沙江上游清洁能源基地是国家“十四五”重点建设的九大清洁能源基地之一，规划总装机容量近6000万千瓦，苏洼龙水电站投产发电拉开了该基地贡献清洁能源的序幕。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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