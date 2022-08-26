人民网记者 乔雪峰

随着新一代信息技术的广泛发展，以互联网为代表的信息技术，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，极大增强了人类认识世界、了解世界的能力。

世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富。目前，我国正处在信息化快速发展的历史进程之中, 网络深度融入经济社会发展、融入人民生活。

经过近年来的高速发展，我国正从网络大国向网络强国阔步迈进。数据显示，我国网民规模、国家顶级域名注册量均为全球第一。互联网发展水平居全球第二。十年间，我国网民规模从5.64亿增长到10.32亿，互联网普及率从42.1%提升到73%。我国新一代信息基础设施正朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能便捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。

网络文明是伴随互联网发展而产生的新的文明形态，是现代社会文明进步的重要标志。党的十八大以来，我国扎实推进网络文明建设，网络空间正能量更加充沛，法治保障更加有力，生态环境更加清朗，文明风尚更加彰显，全社会共建共享网上美好精神家园的新格局正在形成。

让正能量产生大流量，让好声音成为最强音。党的十八大以来，我国网络空间主旋律和正能量更加高昂。我国网信部门大力推动党的创新理论和网上正能量内容建设，精心做好网上重大主题宣传，加强和改进网络国际传播工作，有力维护网络意识形态安全和政治安全。

8月19日，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，中央网信办网络传播局负责人张勇在发布会上表示，全国网信系统统筹网上传播资源、加大优质内容供给，推出“万山磅礴看主峰”“牵妈妈的手”等一大批现象级新媒体作品，让党的创新理论飞入寻常百姓家。

据张勇介绍，围绕庆祝中国共产党成立一百周年，生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴、抗击疫情等重大主题，推出“胸怀千秋伟业，恰是百年风华”等一大批网络主题宣传活动，全面展示经济社会各领域建设发展成就，凝聚起奋进新征程、建功新时代的磅礴精神力量。

此外，张勇还表示，我国网信系统加强和改进网络国际传播工作，加快构建中国话语和中国叙事体系，推出“中国有约”“打卡中国”等网络国际传播活动，讲好中国故事，讲好中国共产党故事，增强中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力，让中国声音传得更远、传得更广。

张勇指出，下一步将科学把握网络传播规律，不断壮大网上主流思想舆论阵地，发展积极健康的网络文化，加强和改进网络国际传播工作，切实增强网上主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力，让党的声音始终成为网络空间最强音。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。

为了让广大人民群众在网络空间拥有更多获得感、幸福感、安全感，我国不断完善网络综合治理体系，深化网络生态治理，筑牢网络安全屏障，营造安全的网络空间。

党的十八大以来，中央网信办、公安部、全国“扫黄打非”工作小组办公室等部门持续开展网络专项整治行动，坚决打击各类网络犯罪活动，集中整治网上各类违法和不良信息，重点清理网上对未成年人具有不良影响的负面内容，网络生态治理取得显著成效。

数据显示，“清朗”系列专项行动开展以来，针对饭圈乱象、互联网账户乱象、网络暴力等突出问题开展了30多项专项整治，清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个。出台《关于加强网络文明建设的意见》，创办中国网络文明大会，实施争做中国好网民工程，加强网络诚信建设，营造清朗网络空间。

8月23日，中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办新闻发布会上表示，在这次网暴专项整治行动当中，重点网站平台累计拦截涉攻击谩骂、造谣诋毁等信息6541万余条，处置违法违规的账号7.8万个。在网络水军专项治理行动当中，重点网站平台累计清理网络水军招募引流等信息1627万条，查处违法违规账号528万余个，处置群组、贴吧45万个，形成了有力的震慑。

在各方共同努力下，我国网络空间正能量更加充沛，法治保障更加有力，生态环境更加清朗，文明风尚更加彰显，全社会共建共享网上美好精神家园的新格局正在形成。

(责编：乔业琼、吕骞)

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