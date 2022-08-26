王金涛、赵宇飞、李晓婷

5年前，一条全新的国际贸易物流大通道——西部陆海新通道诞生，将西部内陆与浩瀚的海洋紧紧相连。

5年来，西部陆海新通道物流网络迅速拓展、开行规模大幅增长、运营质量稳步提升，成长为西部地区重要快捷出海通道。

对接“一带一路”，今年首发班列30余趟

走进重庆团结村中心站，满眼都是印有“中欧班列”和“陆海新通道”图标的集装箱，橙黄色的吊车紧张忙碌，一列列货运班列拉响汽笛，缓缓驶出站台。

曾经，重庆等西部地区货物运往东盟国家，需要先向东运至沿海地区，再转运至东南亚，动辄近两个月，农产品等生鲜货物难以承受，投资者也望而却步。

直到2017年，西部相关省区市与东盟国家合作打造全新的国际贸易物流通道——中新互联互通项目南向通道，即西部陆海新通道的前身。

它以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

2019年8月和2021年9月，国家发改委先后印发《西部陆海新通道总体规划》和《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》；国家层面已建立省部际联席会议，西部12省区市与海南省，以及广东湛江市、湖南怀化市建立“13+2”合作机制，推动这条新通道快速成长——

物流网络迅速拓展。通道开行之初仅有1条线路，如今已形成东、中、西3条主线，铁海联运班列、国际铁路班列、跨境公路班车3种物流形态，通道目的地已拓展至107个国家和地区的319个港口；

开行规模大幅增长。西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，以重庆开行的铁海联运班列为例，2017至2021年分别开行48列、609列、923列、1297列和2059列；

运营质量稳步提升。通道开行之初，多数班列和班车“有去无回”，货物品类仅50余种。如今已基本实现运输双向平衡，货物品类已增至640余种；

……

今年以来，在新冠肺炎疫情冲击等复杂形势下，通道建设逆势跑出“加速度”——

4月21日，西部陆海新通道中老铁路（甘肃敦煌—万象—曼谷）首发；5月23日，首趟中缅新通道（重庆—临沧—缅甸）国际铁路班列首发；6月16日，西部陆海新通道（重庆—西藏—南亚）测试班列开行……

“今年以来，西部陆海新通道实现首发班列30余趟，拓展出重庆、宁夏、甘肃等地与老挝、越南、缅甸等东盟国家间的多条物流新线路。”西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮说。

今年上半年，西部陆海新通道运输货物21.6万标箱，同比增长30.3%；货值约370亿元，同比增长65%。

破解西部物流难题，着力构建新发展格局

陆海新通道国际消费中心内，“陆海优品”品牌的特色商品琳琅满目，包括甘肃百合、广西螺蛳粉等。

“这些特色产品曾因物流难题而‘藏在深闺人未识’，如今正沿着这条快捷的新通道走向世界，有的已成为当地外贸新增长点。”陆海新通道运营有限公司董事长王渝培说。

通道畅，百业兴。5年来，西部陆海新通道破解西部地区国际物流难题，让西部“拥抱”世界。

西部陆海新通道，带动西部更深入地融入全球产业格局——

重庆环松工业集团在越南开设的摩托车组装厂，一度因零部件海运周期过长而难以扩大产能。在西部陆海新通道的支持下，难题迎刃而解。

集团相关负责人算了一笔账：“西部陆海新通道为我们提供了稳定高效的供应链保障，运输时间比传统江海联运节约近20天，提高了运输效率，降低了运营成本。”

西部陆海新通道，有助于西部兄弟省区市实现协同发展——

6月30日，一列西部陆海新通道班列搭载51组新疆煤炭集装箱，从新疆哈密市首发，5天后抵达重庆，助力缓解重庆电煤缺口，保障当地能源安全。

“除疆煤入渝外，青海的纯碱经西部陆海新通道运至广西支持玻璃产业，广西的玻璃经西部陆海新通道运至川渝支持汽车产业等。”王渝培说。

西部陆海新通道，成为撬动西部承接东部产业转移的杠杆——

在广西自贸试验区钦州港片区的华谊钦州化工新材料一体化基地项目施工现场，塔吊林立，机声隆隆，数千名施工人员正全力以赴抢抓工期。上海华谊集团董事长刘训峰说，落户钦州既能享受西部地区较低的要素成本，又能借助西部陆海新通道优势开发国际市场。

“对内，西部陆海新通道带动西部地区开放发展；对外，西部陆海新通道衔接‘一带’与‘一路’。”北京大学国际关系学院教授翟崑说，它将服务于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

惠及沿线国家和地区，增强供应链韧性

今年端午节前夕，清香的老挝糯米开启了一趟全新的旅程——从老挝万象搭乘西部陆海新通道中老班列，4天后抵达重庆，再分拨到西部其他省区。

而此前，老挝糯米要先转运到泰国或越南的港口，经海运抵达中国东部城市，再经长江运至重庆，往往需要近1个月。

“西部陆海新通道将物流时间缩短到4天左右，每个集装箱还能节约成本约200美元。”负责组织这批货源的民生国际货物运输代理公司经理吴杨说。

百年变局和世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流。西部陆海新通道为沿线国家和地区拓展出新机遇，增强全球供应链韧性。

与老挝糯米的经历类似，泰国榴莲从果园里完成采摘，搭乘西部陆海新通道跨境公路班车，10天内就能摆上重庆等西部城市的商超柜台。

“在西部陆海新通道开通前，按照传统物流线路，泰国榴莲要先转运到当地港口，经海运抵达中国东部城市，再经国内干线物流运至重庆，转运费用高且耗时过长。”重庆洪九果品股份有限公司董事长邓洪九说。

“中国市场对我们非常重要，中老铁路开通后，泰国特色产品可通过西部陆海新通道，更快捷地进入中国市场。”泰国驻昆明总领事馆总领事孟功说，西部陆海新通道让东南亚国家更深入地参与“一带一路”倡议，赢得更多的发展机遇。

在货物贸易的基础上，我国正依托西部陆海新通道，与柬埔寨探索“中柬香蕉产业园”项目，打造“运贸产”一体化香蕉供应链；针对马来西亚棕榈油、橡胶、石油等资源，推动形成陆海新通道马来西亚供应链资源中心等。

日前在重庆举行的陆海新通道国际合作论坛上，新加坡通讯及新闻部部长兼内政部第二部长杨莉明视频致辞表示，互联互通是供应链韧性的核心所在，向南，西部陆海新通道连接东南亚年轻、活跃的经济体，向北，连接经济快速增长的中国西部地区，通过高效的西部陆海新通道衔接，节约了区域间货物运输时间。

“在复杂严峻的形势下，西部陆海新通道逆势而上，将在维护全球供应链稳定、助力‘一带一路’高质量发展方面作出重要贡献。”翟崑说。

新华社重庆8月25日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经