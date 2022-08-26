人民网北京8月26日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部办公厅印发《关于加快自主培育白羽肉鸡品种推广应用工作的通知》（以下简称《通知》），统筹各方力量，强化政策扶持，加快我国自主培育白羽肉鸡新品种推广应用。

《通知》强调，白羽肉鸡在我国肉鸡产业发展中地位十分重要，良种是提升产业核心竞争力的关键。“圣泽901”“广明2号”“沃德188”等3个快大型白羽肉鸡新品种通过国家审定，品种性能与国际先进水平不相上下，这是我国畜禽企业与科研机构深度融合、协同创新、潜心躬耕的重要成果，填补了国内自主培育白羽肉鸡品种空白，对确保我国禽肉稳产保供具有重要意义。

《通知》明确了五方面具体措施。一是加强统筹指导。将白羽肉鸡优势企业纳入国家畜禽种业企业阵型，引导资源、技术、人才、资本等要素向优势企业集聚。二是加强组织推动。各地要把自主培育白羽肉鸡品种推广应用作为实施种业振兴行动的重要任务，结合实际出台针对性扶持政策。三是搞好行业服务。举办全国性和区域性推介活动，促进上下游企业对接合作，提升品种市场占有率。四是发挥主体作用。坚持市场导向，创新合作机制，建立健全品种选育提高、良种扩繁推广、肉鸡养殖加工、终端产品销售等全产业链体系。五是营造良好氛围。总结经验成效，加大宣传力度，形成社会各界支持自主培育白羽肉鸡品种推广应用的强大合力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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