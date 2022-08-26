新华社兰州8月25日电（记者胡伟杰、文静）党的十八大以来，甘肃省甘南藏族自治州碌曲县用生态保护统筹经济社会发展，通过全覆盖生态文明小康村建设和牧旅融合的绿色生态发展模式，交出了“生态惠民、生态利民、生态为民”的绿色答卷。

环境大变样 幸福牧民家

碌曲县坐落在青藏高原与黄土高原过渡地带。初秋，记者来到碌曲县玛艾镇红科村。

黄色墙壁、红色屋顶，一排排藏式风格的院落错落有致。几年前，这里还是一个只有几十户人居住的杂乱草滩。

2019年，碌曲县累计投资6000多万元，在红科村开展生态文明小康村建设。一场以易地搬迁、卫生整治、拆危改旧为主的美丽乡村建设拉开帷幕。村子里先后新建起93套住房，并增加了篮球场、文化景观长廊、主题广场等设施。

“牧民定居下来，村子建设得更加美丽。”玛艾镇副镇长桑杰加措介绍，村道上的牛马粪便得到清理，土路铺上了水泥，老旧房屋改建成崭新的藏式民居。每逢藏历新年，红科村都会举办“乡村舞台”，唱歌、跳舞、背水比赛……昔日在草场上四处游牧的村民，如今邻里关系更为紧密和谐。

22岁的村民仲格加在兰州市上大学。谈起家乡的变化，他感叹不已：“以前打水要去河边，有些村子里的房屋院墙都塌了，路也是坑坑洼洼，去县城要花两个多小时。现在家里一年四季都能用上自来水，院墙全被翻修了，去县城也只要20多分钟”。

红科村只是碌曲县近年来实施生态文明小康村建设的缩影。2015年以来，碌曲县累计投资约9.6亿元，共计建设95个生态文明小康村，已覆盖全县所有自然村，惠及2.7万余人。

村子变景区 致富有前景

沿着213国道行进，甘肃首个获评国家4A级旅游景区的牧民定居点碌曲县尕秀村很快映入眼帘。

经过生态文明小康村建设，曾经是落后贫穷牧民定居点的尕秀村，2017年开始发展旅游业，村集体成立了旅游土特产开发有限公司，并由公司牵头兴办藏家乐，发展成为旅游明星村。

贡保加放下羊鞭开起藏家乐，从牧民转型为旅游从业者。刚开张的一段时间，贡保加的生意并不如意：推出拿手的藏餐，游客吃不惯，不买账；客房打扫得一尘不染，游客发现没有淋浴间和无线网络，转身就走。

为此，碌曲县在群众家门口举办旅游培训，从饭菜改良到客房配置全包括。如今，越来越多的游客在尕秀村停留过夜，全村超一半牧民开了藏家乐。数据显示，2021年，碌曲县接待游客80.2万人次，综合收入达3.67亿元。

贡保加的藏家乐越办越红火。手头有了闲钱，他打算再开一间餐馆，预计每年收入能增加6万元左右。“再算上牧场上的牛羊，以后日子会过得更好。”贡保加说。

产业释活力 发展有动力

牛羊数量减少，牧民收入却不减反增。这“一增一减”中藏着哪些学问？

眼下正是牦牛贴秋膘的时节。在碌曲县拉仁关乡唐科村，劳尔都良种牦牛养殖农民专业合作社负责人贡保勒知，正忙着喂养牦牛。合作社内，牛舍、育肥间和饲草料加工车间等现代化设施一应俱全。

“以前是牛羊越养越多，草越来越少，山越来越秃，人越来越穷。”贡保勒知回忆道，2010年前后，超载放牧致使草原逐渐退化，草畜不平衡矛盾日益凸显。

作为黄河上游水源重要涵养区之一，为了改善草原生态环境，碌曲县实施退牧还草、退化草原生态修复等工程，极大地减轻了草原生态负重。同时，创新开展“十户联产”的合作经营模式，不断调整畜牧业结构，推进传统牧业改革。

贡保勒知的合作社整合了村里牧民的草场、牦牛等生产资料，吸纳14名劳动力从事管理、放牧、饲草料和畜产品加工等工作。不同于传统的放牧方式，合作社采取舍饲、半舍饲结合的饲养方式。

通过抱团发展，合作社养殖近700头牦牛，并以固定工资、分红等方式带动牧户增收，也让更多劳动力摆脱牛羊和草原，有了更多致富的可能。

“合作社统一托管牛，村民们从传统的游牧生活中解脱出来，开藏家乐、外出务工，再加上政府发放的草原生态保护奖补，增收渠道多了、收入比以前更高。”贡保勒知说。

目前，碌曲县共有270多家农牧业专业合作社，带动5600多户农牧户增收，初步形成了畜牧业生产适度规模化、养殖标准科学化、经营销售市场化、生产设施规范化的现代畜牧业发展格局。

生态优先的发展道路不仅是摆脱贫困之路，更是可持续发展之路。在碌曲，绿色发展的理念正在变成一种有品格的力量，不断赋予雪域高原新活力。

(责编：王震、陈键)

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