新华社北京8月25日电（记者戴小河、张辛欣）工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门近日联合印发通知，部署促进光伏产业链供应链协同发展，提出强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。

在双碳背景下，光伏行业成为当前最热门的赛道之一，在高速发展的同时，行业也出现了囤积居奇、割裂市场、区域封闭等问题。中关村新华新能源产业研究院院长林玉认为，三部门联合出手将有利于改善行业乱象，优化产业布局，深化全链合作，稳定产业供需。

通知要求规范行业秩序，促进产业链平稳有序发展。

中国有色金属工业协会有关负责人介绍，光伏产业链分为上中下游三个环节，其中上游为高纯多晶硅的生产，中游为多晶铸锭/单晶拉棒、切片、光伏电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游则包括集中式光伏电站、分布式光伏电站等光伏发电系统。

去年以来，光伏产业链供需矛盾最突出的环节出现在上游资源端，作为主要原料的多晶硅价格出现连续上涨。

来自中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示，单晶复投料成交均价已达到30.6万元/吨，较年初增长32%。

产业链供应稳定、原材料价格平稳，是全行业的共同期待。通知要求，鼓励企业和机构合理开展多晶硅及电池等物料储备，严禁囤积居奇。各地市场监管部门要加强监督管理，强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。

通知还强调优化产业布局，要科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。

光伏产业蓬勃发展的同时，废弃光伏组件回收处理问题凸显。业内人士指出，目前我国光伏组件的回收规模较小，资源化的回收技术及模式还未成熟。

通知也回应了这一热点关切，要求加强光伏产业链全生命周期管理和碳足迹核算，加快废弃组件回收技术、标准及产业化研究。

(责编：王震、陈键)

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