包兴安

8月24日召开的国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。会议提出“在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕”。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，政策性开发性金融工具额度再增加3000亿元以上，其主要投向仍然是用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥；再加上用好5000多亿元专项债地方结存限额，这将进一步增加有效投资，有利于应对贷款需求不足，为后续重大基建项目赶工期、抢进度，形成更多实物工作量提供有效支撑。

政策性开发性金融工具加速投放

今年6月29日召开的国务院常务会议提出，“运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。”随后，国家开发银行、农业发展银行分别成立2100亿元和900亿元的基础设施基金，加快资金投放。

根据相关披露数据，多地一批重大项目获得了资金支持。例如，截至8月22日，云南省运用政策性开发性金融工具支持项目建设37个、投放金额168.48亿元；截至8月21日，浙江省有64个基础设施重大项目已获政策性开发性金融工具资金投放184亿元。

从农业发展银行近日披露的资金使用情况来看，截至8月20日，农发基础设施基金已完成全部900亿元资金投放，基金累计支持基础设施项目500余个，涉及市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施和能源基础设施等领域，预计可拉动项目总投资超万亿元。

东方金诚研究发展部高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示，政策性开发性金融工具资金整体投放进度较快，而在地方政府一般预算收入和土地出让收入收缩的情况下，后续基建投资发力还需要增量政策工具予以资金支持，这是追加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度的背景所在。

陈雳表示，总额6000亿元政策性开发性金融工具，按照基础设施项目最低资本比例为20%进行估算，预计带动项目投资最高可达3万亿元。

专项债持续带动有效投资

除了增加政策性开发性金融工具额度外，8月24日的国务院常务会议还提出，依法用好5000多亿元专项债地方结存限额。

中央财经大学财政税务学院院长白彦锋在接受《证券日报》记者采访时表示，“专项债限额是经过国家有关部门综合考虑之后定的，依法用好专项债地方结存限额，不会额外增加我国地方政府的债务风险，相关风险在可控范围之内。”

“同时，考虑到今年以来经济运行受到国内外超预期因素的影响，财政预算内的收支缺口较大，依法用好专项债地方结存限额，可以充分发挥积极财政政策逆周期调节的作用，对冲经济下行压力，稳定经济大盘。”白彦锋认为。

为了稳投资稳经济，今年专项债发行速度之快前所未有。截至7月底，今年用于项目建设的3.45万亿专项债额度已经基本发行完毕。近期，国家发改委又组织地方报送了第三批专项债券项目。

“考虑到后续基建投资发力对资金的需求，此次国务院常务会议明确要依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，按照专项债资金约65%投向基建领域测算，5000多亿元额度中直接投入基建的资金规模为3000多亿元。”冯琳表示。

根据东方金诚统计，今年前7个月新增专项债中约2.28万亿元资金投向各类基建项目，主要投向交通、市政、农林水利、生态环保、能源城乡物流等基建项目。据测算，今年上半年各地共安排超过2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金，市场化配套融资超过5300亿元，由此测算杠杆倍数为3.2倍。

冯琳预计，前7个月用于重大项目资本金的专项债资金约为3000亿元，按照3.2倍的杠杆倍数测算，能够撬动市场化配套融资约6600亿元。由此推算前7个月发行的新增专项债直接或者间接带动的基建投资规模在3万亿元左右。

展望今年全年基建投资增速，陈雳表示，前7个月基础设施投资同比增长7.4%，考虑到上半年国内疫情对基建项目开工造成一定影响，预计三季度基建项目推进将整体提速，全年基建投资增速维持在7%以上。

冯琳表示，伴随政策性开发性金融工具发力，专项债资金支持项目逐步形成实物工作量，下半年基建投资可能保持两位数高增状态，预计全年基建投资增速将在10%至15%之间，有望拉动今年GDP增速约1个至1.5个百分点。

本报记者 包兴安

(责编：王震、陈键)

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