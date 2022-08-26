薛海燕 蒋 波

上半年，江苏实现生产总值5.69万亿元，其中6月份规上工业增加值增长6.1%，比5月份回升7.2个百分点……在宏观经济环境复杂严峻，突发因素影响超出预期的背景下，江苏高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴顶住冲击，最大程度稳住经济社会发展基本盘。

“我们要全面落实中央‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’重大要求，在高质量发展的轨道上奋勇争先，把耽误的时间抢回来、造成的损失夺回来，全力巩固经济回升向好趋势，奋力当好全国经济发展的重要‘压舱石’。”在近日召开的江苏省委工作会议上，省委书记吴政隆向全省上下发出“坚决担起‘勇挑大梁’重大责任”的动员令。

增强市场主体动力源

江苏是制造业大省，制造业增加值占地区生产总值比重达35.8%。上半年，疫情多点散发造成供应链阻隔、劳动力成本上升，给江苏制造业带来不小的困难。破解难题，既要靠政策助企纾困，也要靠企业修炼内功。

“虽然疫情期间遭遇供应链不畅、资金链紧张等难题，政府部门主动上门帮扶、留抵退税直达账户，困难迎刃而解，生产从没停过。”走进连云港东海县福东正佑照明电器有限公司，抓订单、抢生产的火热气息扑面而来。公司总经理庞海涛回忆，前段时间，物流不畅、原材料供应不足成了“拦路虎”。“东海县石榴街道党工委了解情况后，立即启动产业链稳产保供跨区域协调机制、重大问题会商机制，优先保障了企业重点物资运输需要。”庞海涛说。

在常州经开区，今年以来，一大批骨干企业以智能化改造为突破口，努力实现全流程再造，找到了创新发展的新赛道。“依托智能化改造，生产实现全流程再造。疫情下，我们的订单量不降反增。”江苏常州龙鑫智能装备有限公司总经理莫铭伟告诉记者，企业自主研发的新能源汽车电子材料，突破了国外的技术垄断，成为比亚迪、宁德时代等企业的配套商。

“我们建立了诊断企业档案池，分行业、分领域、分地区梳理需求清单。针对中小微企业的诊断，以推动企业云产品应用、加快‘上云用数’为目标，以诊促改，推动更多智能工厂和智能车间建设。”常州经开区经发局负责人介绍，目前，常州经开区已建成国家级专精特新“小巨人”企业6家，省级17家，市级39家。

随着江苏的产业技术变革和优化升级不断推进，企业发展的质量和效益显著增强，江苏制造正在“数字引擎”的新赛道上加速奔跑，迈向“江苏智造”。

“2021年江苏省数字经济规模超过5万亿元，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达10.3%，两化融合发展水平连续7年保持全国第一。今年上半年，江苏有2.2万家规上工业企业启动实施改造，我们计划用3年时间，5.7万家规上工业企业全覆盖实施智能化、数字化改造。”江苏省省长许昆林表示，数字经济是新赛道，也是江苏转型发展的关键增量，到2025年，江苏数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到13.5%左右。

持续激发消费新活力

江苏是消费大省，市场主体总量达1378.2万户，具有强大的内需潜力和供给能力。

眼下，南京各大商场等消费场所人气正逐渐恢复。“5月份销售额已经恢复至去年同期的85%，6月份以来，商场客流和销售额更是加速回升。”南京中央商场相关负责人表示，得益于多项消费刺激政策实施，商场营收正在复苏增长。

4月份起，江苏连云港、常州、昆山等地发放了餐饮、体育、汽车等多种形式的消费券；5月份，江苏启动“苏新消费·夏夜生活”购物节；6月份，江苏出台23条措施，进一步释放消费潜力，促进消费加快恢复。

江苏省商务厅厅长陈涛介绍，为拉动消费，江苏推出了贯穿全年的“苏新消费”系列主题活动。其中，“苏新消费·夏夜生活”从5月开始至9月结束，将举办超10万个商家参与的千场消费促进活动，掀起“月月有活动、季季有主题、全年可持续”的促消费新潮。

江苏省统计局数据显示，前7月，江苏全省实现社会消费品零售总额24385亿元，其中7月份，江苏社会消费品零售总额同比增长2.4%，较6月份继续回升1.8个百分点，恢复态势明显。

“数字技术的广泛运用，为培育更多元的消费场景与业态赋予了更多可能性。”南京财经大学教授张为付认为，下半年，要继续激活消费新市场，加快推进新零售发展，推广数字餐饮、社区餐饮、“中央厨房+线下配送”等模式。同时，还应推动健康养老、家政托幼等服务消费提质扩容，合理增加公共消费，全面释放消费潜力。

牵住重大项目牛鼻子

走进淮安高新区中天钢铁集团精品钢帘线项目建设现场，厂区内的成品车间、半成品车间正在建设中，现场一片繁忙。

中天钢铁集团精品钢帘线项目签约后，淮安高新区立即成立帮办服务专班，制定责任清单、问题清单、工作清单，倒排工期、挂图作战。截至目前，专班提请召开项目推进会30余次、牵头制定任务分解表5期，参与完成项目审批事项200余件。中天钢铁集团精品钢帘线项目负责人盛荣生介绍，“项目将确保在11月份竣工投产，下半年还将开工建设七厂、二厂，计划投资额将达到50亿元，三年投资200亿元到位。”

中天钢铁集团精品钢帘线项目是江苏省级重大项目，也是淮安首个投资超200亿元的重特大项目。“中天钢铁项目从签约到‘五证联发’仅用3个月，为项目顺利开工奠定了坚实基础。”淮安市委书记陈之常表示，今年上半年，淮安新签约亿元以上项目497个、协议引资额2520.4亿元。

江苏各地坚持把重大产业项目作为调结构、增后劲的重要抓手。近段时间，吴淞江整治工程江苏段、沪苏嘉城际铁路、淮河入海水道二期工程等一大批重大项目接连开工。

牢牢稳住经济大盘的同时，“进”的动能也不断集聚。前7月，江苏省固定资产投资同比增长3.1%，其中，制造业投资同比增长11%，基础设施投资增长2.9%。

为确保重大项目落地，8月15日，江苏省自然资源厅出台12条政策措施，通过保需求、快审批、提效能、守底线，精准有力施策，破解重大项目用地用海等要素保障中的堵点难点，加快推进重大投资项目落地建设。

“上半年，江苏计划总投资10亿元以上在建项目同比增长20.4%，项目完成投资额同比增长15.2%，拉动全部投资增长3.7个百分点，重大项目成为稳增长的‘动力源’。”江苏省发改委相关负责人说，将继续密切关注经济运行态势，研究储备新的增量政策，以扎实有效的工作举措对冲外部环境的不确定性。

“习近平总书记亲自为江苏擘画了‘经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高’的宏伟蓝图。迈进新征程，赋予江苏‘在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，在率先实现社会主义现代化上走在前列’的光荣使命。”吴政隆表示，江苏将切实担起“经济大省要勇挑大梁”的重大责任，始终保持奋发有为的精神状态，始终保持干事创业的拼劲闯劲，敢为善为，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。（经济日报记者 薛海燕 蒋 波）

(责编：王震、陈键)

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