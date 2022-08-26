数读中国——
2022年我国早稻产量实现增长 播种面积稳中有增
人民网北京8月26日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布2022年早稻产量数据显示，根据10省（区）早稻实割实测抽样调查结果推算，全国早稻总产量2812.3万吨（562.5亿斤），比2021年增加10.6万吨（2.1亿斤），增长0.4%。2022年，全国早稻播种面积稳中有增，单产持平略降，早稻产量实现增长。
国家统计局农村司司长王贵荣表示，在全球疫情扩散蔓延、国际环境复杂严峻的形势下，我国夏粮丰收、早稻稳产，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了坚实支撑。
早稻面积稳中有增
2022年，各地压实早稻生产责任，持续加强政策支持。数据显示，全国早稻播种面积4755.1千公顷（7132.6万亩），比上年增加21.0千公顷（31.5万亩），增长0.4%。其中，浙江、湖北、广东播种面积分别增加11.1千公顷（16.6万亩）、6.1千公顷（9.2万亩）和5.7千公顷（8.5万亩），增长10.9%、5.1%和0.7%。
王贵荣分析，早稻播种面积稳中略增的主要原因如下：今年以来，国家继续提高稻谷最低收购价，加大产粮大县奖励力度，增加资金投入，多措并举稳定双季稻生产。各地层层压实粮食生产责任，落实国家稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等政策，配套出台相关支持措施。浙江建立种粮成本与种粮补贴联动调整机制，实行全域水稻完全成本保险，对早稻实行订单收购全覆盖；湖北积极引导适宜地区双季稻扩面增量，充分挖掘面积潜力；广东出台扩种双季稻奖补政策，推进村企镇企合作，开展撂荒耕地复耕复种。这些政策措施进一步保障了农民种粮收益，充分调动农户种植早稻积极性。另外，上年华南部分地区气象条件较差，降水量偏少，影响早稻适时移栽，今年基本实现适期播种，面积恢复性增长。
早稻单产持平略降
数据显示，2022年全国早稻单产5914.3公斤/公顷（394.3公斤/亩），比上年减少3.8公斤/公顷（0.3公斤/亩），下降0.1%。其中，安徽、湖北单产分别增加93.9公斤/公顷（6.3公斤/亩）和54.0公斤/公顷（3.6公斤/亩），增长1.6%和0.9%。广东、海南、福建因阶段性低温多雨对早稻生产造成影响，单产分别减少87.0公斤/公顷（5.8公斤/亩）、59.9公斤/公顷（4.0公斤/亩）和51.1公斤/公顷（3.4公斤/亩），下降1.4%、1.0%和0.8%。
王贵荣表示，单产持平略降主要有以下几方面原因：今年早稻生长期间气象条件“两头好、中间差”。早稻播种至4月，江南、华南产区大部气温较常年同期偏高，日照时数偏多，播栽用水较为充足，阶段性“倒春寒”天气持续时间较短、影响偏轻，水热条件总体有利于早稻播种育秧、移栽返青和秧苗生长。5月至6月，江南、华南产区大部气温较常年同期偏低，阴雨日数偏多，影响早稻生育进程和光合产物形成，且部分地区出现多轮强降雨过程，影响早稻抽穗扬花。后期南方大部天气晴好，光照充足，气温偏高，利于早稻灌浆成熟。同时，各地加强田间管理，开展统防统治，病虫害得到有效防控。
分享让更多人看到
推荐阅读
- “十四五”循环经济发展实现良好开局 将继续做好六方面工作
- 人民网北京8月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，8月25日上午，国家发展改革委环资司召开发展循环经济工作部际联席会议联络员会议，梳理《“十四五”循环经济发展规划》印发实施一年来取得的工作进展和成效，深入分析面临的形势和存在的问题，研究部署下一阶段重点工作。工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部等19个联席会议成员单位有关同志参加会议。…
相关新闻
- 评论
- 关注