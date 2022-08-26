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“十四五”循环经济发展实现良好开局 将继续做好六方面工作

2022年08月26日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，8月25日上午，国家发展改革委环资司召开发展循环经济工作部际联席会议联络员会议，梳理《“十四五”循环经济发展规划》印发实施一年来取得的工作进展和成效，深入分析面临的形势和存在的问题，研究部署下一阶段重点工作。工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部等19个联席会议成员单位有关同志参加会议。

会议指出，一年多来，联席会议各成员单位精心谋划，积极行动，稳步推进各项工作，推动“十四五”循环经济发展实现良好开局。下一步，各成员单位要以碳达峰碳中和工作为总牵引，深入扎实做好循环经济发展工作。

一是持续构建资源循环型产业体系。把产业园区作为工作重点，指导地方组织好实施好循环化改造和清洁生产改造，提高能源资源利用效率，降低碳排放。

二是加快建设废旧物资循环利用体系。以60个废旧物资循环利用体系重点城市建设为抓手，完善废旧物资回收网络，提升再生资源加工利用水平，有序发展二手商品交易和再制造产业。

三是深化农业循环经济发展。加强农作物秸秆、畜禽粪污等农林废弃物资源化利用，以及农膜、农药包装等废旧农用物资回收利用，因地制宜推进农村生物质能开发利用。

四是加强法规政策保障。完善法律法规标准，夯实统计评价基础，进一步加大政策支持。

五是切实加强组织实施。加强统筹协调，落实责任分工，做好政策解读、经验推广等宣传工作。

六是做好循环经济对外工作。积极开展循环经济国际合作，主动参与国际规则制定，提出“中国方案”，讲好“中国故事”。

(责编：申佳平、吕骞)
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