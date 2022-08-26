人民网记者 王仁宏

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

灯光是生活不可或缺的一部分。在光照辅助下，人们摆脱黑夜的束缚，活动时间得以延长，并在各类灯光的烘托中获得不同的生活体验。

近年来，在市场需求推动下，我国照明行业得以快速发展，吸引不少品牌参与其中。然而，伴随着技术和市场的不断成熟，照明行业“以价促量”“同质竞争”的发展难题仍待破解。

站在行业调整再出发的“十字路口”，是继续选择向内加压，还是向外融合？近日，中国雷士照明董事、CEO林良琦做客人民网《对话企业家》栏目，分享了他的观点。

林良琦表示，当前行业正处于从价格战到价值战的调整阶段，资源整合能力的强弱是决定照明企业能否突出重围的关键。

林良琦这一判断，是基于对行业供需情况的把握。

他表示，在消费升级大背景下，消费者对照明产品的需求正在不断变化，购买产品不再只是“比价格”，而是更加注重个性化、场景化功能，以及线下服务的体验感。这些新趋势新变化，反映的是市场对产品分类、功能设计有更细更优的需求，考验的是商家对产品系统的整合能力。

“在这种情况下，我们需要的不再是以牺牲能效等参数为代价的‘销量为王’，而是要从‘内卷’转变为合作共赢，将过剩的产能用到提高产业价值上来。”他说。

变中求机。面对市场变化，林良琦瞄准生态构建这一途径，希望通过强化行业协作实现价值突破。他表示，面对产能过剩的行业环境，雷士照明有责任与各家一起，通过优势互补、合作共赢，共同为消费者提供更高的消费价值。

据介绍，自2021年开始，雷士照明与多家细分领域科技企业、甚至互联网企业展开跨界合作，顺应细分化、专业化的趋势整合资源，在产品和服务层面革新升级，不断打磨服务能力，将服务覆盖面从单维度的产品进一步延伸至照明消费的全场景。

“我一直强调的是，雷士照明必须做照明行业的‘裁缝’。我们会按照消费者的需求，包括时间、材质、效果等，生产出不同场景所需的照明系统。”林良琦说。

从卖产品转向卖服务，雷士照明这一战略定位的调整，在行业各方看来，无疑是一种颠覆。

如何打破固有观念，赢得合作伙伴信赖？林良琦给出了两个关键词——“开放”与“融合”。

“业态必须是开放式的，只有开放才能让合作各方打消疑虑，看见实实在在的收获，促进形成1+1>2的共赢局面。”

林良琦表示，一个照明品牌若走向市场，研发、制造、供应链缺一不可。产业生态的打造，是通过强强联合、整合协调的方式，将资源用于产品设计、方案研发等价值增效环节，强化各家在不同细分领域的优势，避免重复投资浪费。

“与自建渠道相比，你直接用我的渠道，可能成本更低、获利更高。所以，这不是零和博弈，而是合作共赢。”他举例说。

谈及下半年，林良琦对行业发展机遇仍保持乐观。他认为，目前乡镇、农村等下沉市场红利还未完全释放，对消费潜力仍抱有较大信心。

面对激烈的行业竞争和不断变化的市场需求，林良琦也时刻保持着危机感。他表示，“V型反转不会从天上掉下来”，企业应找准自身定位，持续提升贴近市场、服务市场的能力，不断提升产业整体价值，推动行业生态健康发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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