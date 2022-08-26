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海关总署：健康申明卡改版不是放松防控要求 旨在提高申报效率

2022年08月26日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者栗翘楚）8月26日，海关总署口岸监管司负责人就健康申明卡改版事宜答记者问表示，近期，根据国务院新冠肺炎疫情联防联控机制综合组有关工作要求，海关总署结合口岸疫情防控实际对健康申明卡进行了优化，对以往入境旅客容易产生疑问的项目进行了进一步明确，取消了部分申报项目，目的是便于旅客入境申报和提高通关效率。

此次健康申明卡改版是不是意味着口岸疫情防控政策有变化？对此，海关总署口岸监管司负责人表示，此次健康申明卡改版不是放松防控要求，而是旨在提高申报效率。根据国务院联防联控机制规定，旅客在入境前按照外事部门要求须提供核酸检测阴性证明方可登机，在入境时须接受海关检疫，在入境后由地方联防联控机制实施隔离医学观察。因此，入境疫情防控要求没有实质性变化。 

该负责人表示，海关将继续毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，与各相关部门高效协同，系统推进，进一步提高科学精准防控水平，坚决守牢口岸疫情防线，同时为更好促进中外人员往来和对外合作创造最大可能的便利。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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