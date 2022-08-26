人民网记者 许维娜

“校招时听说房产经纪岗位正在招聘，通过了解发现，自己日常觉得相对陌生的职业正在不断扩大招聘规模，专业度也不断提升，就想去挑战一把。”乔亚娜回忆起刚刚经历的毕业季，言语中依然难掩一丝兴奋。

今年统招本科毕业的乔亚娜，学的是数字媒体艺术专业。经过一番对比之后，她通过校招最终加入我爱我家，选择将房产经纪人作为她的首份职业。仅仅几个月时间，她已经从一个经纪新人逐步成长为“多面手”。

6月至8月是高校毕业生求职就业的关键时期。如何助力高校毕业生找到职业方向，实现高质量就业成为多方关注的议题。今年5月，人民网正式启动“大学生就业护航计划”，与首批发起者——我爱我家共同探索媒企协作新路径，旨在搭建更宽广的求职对接通道，为毕业生就业提供切实的帮助。

乔亚娜正是此次“大学生就业护航计划”的受益者。她所在公司招聘负责人介绍，今年加入的“大学生就业护航计划”是公司规模较大的一次校园招聘活动。

“我们提供一站式、多元化的招聘服务支持，涵盖房产经纪人等咨询服务型岗位，还有当前热门的数据平台、智能数据、用户增长等技术类岗位，以及人力资源、财务管理等传统型岗位。”该招聘负责人还表示，今年的大规模招聘一方面是为了履行社会责任促进就业，另一方面，也释放了求贤若渴的积极信号，背后长远目标是广纳英才为企业高质量发展蓄势赋能。

近年来，随着房产经纪行业进化升级和就业前景逐渐广阔，越来越多高学历人才选择加入到行业中，房产经纪人的职业吸引力逐渐增强。

对此，有业内人士表示，过去几年，不少优秀大学生开始进入房地产经纪行业，并通过内部培训获得更多发展机会。可以预见，房产经纪人已成为年轻人就业新选择，房地产经纪行业也为年轻人提供了实现自我价值的平台。

乔亚娜向记者回忆刚参加工作时的感受，和许多初入社会的职场小白一样，她没有资源和经验，空有一颗想去拼搏的心却不知道自己具体能做些什么。“现在的我，才知道这份工作需要精通多方面的知识，比如税费的计算、购房资格的审核、贷款的申请等。”她说。

为了更快地了解行业，乔亚娜开始学习大量与房地产经纪有关的书籍，她还抽出休息日参加学习讲座，收集大量视频学习资料。“当初选择加入公司，最吸引我的是公司自主开发的数字化培训体系——‘星途计划’，以及工具中包含的科学管理方法，可以为我们提供清晰的职业发展通道。”她说。

培训是新员工入职后最有效的“留人”手段之一，通过企业文化讲解、职业技能提升，可以给员工带来归属感。但房地产经纪行业的管理痛点在于“开单周期”较长，许多人难以熬过入职初的积累期。

记者了解到，传统的解决办法是通过入职初期的“新人训”结合日常师徒关系，帮助刚入门的职业“小白”逐步完成技能的积累。诸多销售和服务领域，以及传统制造业都在沿用这种模式。

“但新时代的经济生态正在对传统‘传帮带’模式形成新的冲击。”我爱我家北京公司副总经理许娜在接受记者采访时表示，借助移动互联网的优势，以数字化技术搭建的培训体系，不仅满足了专业知识的输出需求，也强化了老员工协助新员工的效率。

“公司做了很多的数据分析和问卷调查，发现在入职的前三个月，新人会遇到很多共通的难题，因此我们希望在这个阶段把工作做细，把培训分解到日常。”许娜提到公司设计“星途计划”的初衷，这一培训体系参考了通关游戏的内在逻辑，共90天的培训成长体系分为9个阶段，不仅将培训细化到新人日常的每个任务模块中，还通过收集反馈对分布在全国的一线人员形成数字化能力图谱，为招聘、管理、培养全面提供数字化赋能。

许娜举例称，比如，乔亚娜升级到L6的“白银”阶段以后，就会面临“带客户看房”的学习、模拟和考试。根据相关数据统计，业务员平均第一次带客户看房，就发生在入职两个月以后。据此，在系统设定中，这个考试任务会在乔亚娜入职60天左右推送。

她还表示，如前所说，房地产经纪行业的新人完成首单通常发生在入职三个月以后。“星途计划”最后10多天的课程就集中在签单最需要，也是最复杂的税费计算、签约流程、风险防范等知识点。我们的经纪人只有完成了这个阶段的考试，才能达到L9的“百炼成钢”级别，带着这个黄金勋章去迎接自己的第一单业务。

在新人乔亚娜入职90天的成长历程中，作为她上司的商圈经理会通过“星途计划”管理者版本全程监控他的任务学习情况，并且需要对所有任务的“作业”进行审核与批改。

从乔亚娜身上也能看到，与“80后”“90后”相比，“95后”“00后”毕业生的就业观念更为新潮，他们不再执着于“铁饭碗”，而是大胆拥抱新职业选择。

“我认为年轻人还可以结合自己的爱好和特长进行业务创新。”乔亚娜还告诉记者，她对摄影比较感兴趣，也有一定的基础，平时会拍摄一些优质房源并剪辑成小视频在朋友圈发布，现在也申请了自己的视频号。希望能通过这种方式，帮助到更多的客户找到心仪的房子，更好的服务客户。

作为综合能力密集型的服务行业，房产经纪的专业度正在提升，房产经纪人这份职业正日益得到更多人的认可。

业内人士普遍认为，对有志于投身体验新职业的人们来说，还要发挥主观能动性，全面评估自身条件，知己知彼，在专业、技术、能力等方面不断提高自己，这样才能获得最适合自己的就业机会。

“这些年来，社会上对房产经纪人还存在一些误解。”许娜认为，随着经济社会的发展、社会保障制度的不断完善，经纪人群体正致力于通过长期深耕行业，转型为具有复合知识结构、复合专业能力、可以为客户提供有效决策参考的顾问型经纪人，从而创造更大的职业价值。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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