人民网北京8月26日电 （记者申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯表示，总体判断，今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。

杨荫凯表示，今年以来，在国际通胀居高不下的背景下，各地区、各部门持续加强重点商品产供储销体系建设，切实做好保供稳价工作，国内物价运行总体平稳。1-7月，居民消费价格指数（CPI）累计同比上涨1.8%，7月当月同比上涨2.7%，远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。

他强调，同时也要看到，受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。特别是受疫情、灾情等影响，困难群众数量有所增多，基本生活可能面临较大压力，即使国内物价涨幅不大，困难群众的感受可能比较明显。

杨荫凯介绍，为更好保障困难群众基本生活，今年以来民政部不断完善兜底保障措施，加大困难群众救助帮扶力度。一是指导各地为低保对象、特困人员等困难群众增发一次性生活补贴。二是加大遇困群众临时救助力度，指导各地为符合条件的未参保失业人员等困难群众，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金。三是全面落实低保、特困供养等救助政策，及时将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户纳入低保和特困供养范围，确保应保尽保、应救尽救。四是加快推进全国低收入人口动态监测信息平台建设，指导各地简化优化救助程序，提高社会救助时效。

“民生无小事，枝叶总关情。”杨荫凯表示，国家发展改革委会同有关部门2011年建立价格补贴联动机制，并先后于2014年、2016年、2021年三次作了修订完善。各地相应建立健全价格补贴联动机制，积极开展价格临时补贴发放等工作，有力缓解了物价上涨对困难群众基本生活的影响。2020年3-6月，国务院决定对价格补贴联动机制实行阶段性“提标扩围”，将补贴标准提高一倍，同时扩大保障范围，起到了雪中送炭的效果，对兜住兜牢基本民生底线发挥了重要作用。据统计，2020年以来各地累计发放价格临时补贴约315亿元，惠及困难群众5.3亿人次。

他指出，国务院常务会议近日部署加大困难群众基本生活保障力度的举措，要求全面落实低保扩围政策、尽快将一次性生活补贴发放到困难群众手中，加大遇困群众救助力度、抓紧把发放一次性临时救助金的政策落实到位，同时决定自今年9月份至明年3月份，阶段性调整价格补贴联动机制，实行“扩大保障范围、降低启动条件”政策，加大对困难群众物价补贴力度，切实兜住兜牢民生底线。

(责编：申佳平、吕骞)

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