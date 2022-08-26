国家外汇管理局：7月外汇市场总计成交21.39万亿元
2022年08月26日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局统计数据显示，2022年7月，中国外汇市场总计成交21.39万亿元人民币（等值3.18万亿美元）。2022年1-7月，中国外汇市场累计成交132.46万亿元人民币（等值20.34万亿美元）。
数据显示，7月，银行对客户市场成交3.29万亿元人民币（等值0.49万亿美元），银行间市场成交18.10万亿元人民币（等值2.69万亿美元）；即期市场累计成交8.23万亿元人民币（等值1.22万亿美元），衍生品市场累计成交13.17万亿元人民币（等值1.96万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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