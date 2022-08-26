人民银行副行长陈雨露履新南开大学党委副书记、校长
2022年08月26日15:00 | 来源：人民网
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南开大学官网截图。
人民网北京8月26日电 （记者罗知之）据南开大学官网显示，人民银行副行长陈雨露履新南开大学党委副书记、校长。
据介绍，陈雨露1966年11月出生，在职研究生，经济学博士，中共党员，第十三届全国政协委员、经济委员会副主任，教授。曾任中国人民大学副校长，北京外国语大学校长，中国人民大学校长，中国人民银行副行长、党委委员。
陈雨露简历：
1992年至1997年任中国人民大学财政金融系系主任助理，副系主任
1997年至2002年任中国人民大学财政金融学院常务副院长
2002年至2005年任中国人民大学财政金融学院院长
2005年至2010年任中国人民大学副校长
2010年至2012年任北京外国语大学校长
2011年至2015年任中国人民大学校长
2015年任中国人民银行党委委员、副行长，十三届全国政协委员、经济委员会副主任
(责编：罗知之、吕骞)
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