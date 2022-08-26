人民网北京8月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的酒店餐饮类、未成年人应用类等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查，对发现存在侵害用户权益行为的共227款APP（SDK）提出整改要求。截至目前，尚有47款APP（SDK）未按要求完成整改，其中“网鱼”“虎扑”等APP在列。

工业和信息化部表示，相关APP及SDK应在9月5日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、吕骞)

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