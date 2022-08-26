美团超8万商户支持“爱购上海”消费券使用
2022年08月26日11:40 | 来源：人民网
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近日，为加快提振消费信心、促进消费回补，上海市商务委以“爱购上海”为主题，从8月至11月分三次发放总金额10亿元的电子消费券。此次消费券活动覆盖中秋、国庆、双11等重点节假日，由微信、支付宝、银联三家平台发放，美团、大众点评、叮咚买菜等平台商户可支持核销，让消费者放心购买。消费券中签结果已于8月25日晚陆续公布，8月26日零点可开始使用。以美团为例，已有中签消费者在该平台陆续下单。
美团方面介绍，该平台支持“爱购上海”消费券核销的商户超过8万家，涵盖外卖、美食、买菜等业务。为方便消费者使用，平台搭建“爱购上海”电子消费券优惠专区，上述8万家商户按照外卖、堂食、酒店、门票等分门别类，并设置50至110元金额不等的优惠包，消费者在支付时可选择微信支付中签的“爱购上海”电子消费券，享受折上折优惠。
据悉，定位上海市的消费者登录美团App、大众点评App，搜索“上海消费券”或“爱购上海”，在爱购上海电子消费券活动专区中，仅支付50元、25元便可买到对应面值110元、55元的“爱购上海外卖优惠包”，用更优惠的价格享受到美团外卖提供的高品质外卖服务。
“需要强调的是，消费者需在微信支付平台上中签‘爱购上海’消费券，并在支付环节选择微信支付，才能享受上述优惠。”美团相关负责人表示，为加大优惠力度，美团为首期“爱购上海”电子消费券准备了数千万元的专项补贴，希望用平台的数字化能力助力线下实体发展，促进消费提质扩容。
(责编：董童、李源)
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