最近，中国1—7月份经济指标陆续公布，引发了很多关注。

作为全球120多个国家和地区的最大贸易伙伴，中国经济下一步的走势，牵动着全球经济的脉搏。

过去十年间，中国沿海11个国际枢纽港口的航线量增长了60%。海运服务网络联通了100多个国家和地区的主要港口，成为全球海运连接度最高的国家

当前，百年变局和世纪疫情相互交织，全球各国受到深刻冲击的大环境下，应该怎样理解中国经济眼下正在经历的挑战和未来增长的预期？

又该如何找准评估中国经济的坐标？

谭主和权威机构一起算了一笔账。

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哪种疫情防控模式成本最低？

国家统计局一个研究小组对新冠肺炎疫情发生以来，各国的疫情防控政策、宏观经济政策和经济损失率之间的关系进行了模型测算，结果显示：

2020年—2022年上半年，严格防控下中国经济总损失率仅为2.3%。

而偏紧防控（如日本、韩国）、被动防控（如德国、法国）、消极防控（如美国、英国）模式下经济损失率分别达到3.9%、5.5%、5.9%。

与此同时，在剔除了宏观经济政策的影响之后，中国在上述主要国家中，经济损失率降至最低水平。

国际媒体在一篇题为《中国的新冠感染“动态清零”政策包含对别国的教益》的文章中指出，中国采取“动态清零”的抗疫政策实现了每个国家在两年前曾经寻求的目标：低死亡率和尽可能少的经济混乱。

中国的防疫模式，达成了兼顾抗疫和生产发展的效果。

一个典型例证是，今年上半年，在全球主要国家经济增长预期都在下滑的情况下，中国的出口数据却成了增长的亮点。

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中国为什么成为全球生命线？

这正是防疫成本算大账的视角之一，中国坚持采取“动态清零”，尽量减少了人力、物力与经济社会成本，换来了经济社会的总体稳定。

中国经济低损失率背后，是中国在“动态清零”政策下，始终保持的供应链和产业链的稳定和韧性。

过去两年，延宕反复的疫情让这一点更凸显。

最近，谭主和全球集装箱航运物流巨头马士基集团的中国首席代表彦辞聊了聊。

马士基在中国投资第一个全自动化仓储项目的那一年，还是疫情刚刚开始的2020年。

敢于在逆风中投下这个项目，马士基的信心是有原因的。

在2020年的中国国际服务贸易交易会上，彦辞称赞公司在中国政府的帮助下仍然维持了正常的运转，供应链没有中断。

疫情中，中国以稳定的软硬环境全力保障着企业生产。而中国生产制造的商品，则源源不断地通过马士基这样的物流公司运输到全球。

根据联合国贸易和发展会议的统计数据，在疫情期间，中国占全球商品出口总值的份额从2019年的13%增加到2021年底的15%。

这其中，中国在全球电子产品出口中的份额从2019年的38%增至2021年的42%，在纺织品出口中的份额从32%增至34%。

中国增加的出口份额，成了美英等国家维系运转的“生命线”。

疫情刚刚暴发的2020年，美国83%的进口口罩为中国生产，三分之二的防护服来自中国，而专门用于储存疫苗的箱式冰箱进口更是有90%来自中国，呈现了爆炸式增长。

中国的疫情防控稳住了产业链和供应链，使得中国制造，成为满足全球防疫、生产、生活刚需的压舱石。

面对风雨的稳定，来自十年磨一剑的积累。总台播出的《解码十年》正是最好的例证。

疫情之下依然平稳行驶在亚欧大陆的中欧班列，开行数量在这十年间爆发式增长，已经达到开通当年的近900倍。现在，平均每天有42列火车，穿梭在中国和190多个欧洲城市间

在复杂的全球疫情形势下，稳定的政策和环境更具吸引力，敏锐的国际资本流向很有说服力。

几天前，商务部公布，今年1—7月全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%。

投资就是信心。

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谁对中国的信心更大？

可以看看商务部重点提及的四个对华投资来源国：

疫情防控不力的美国，对华投资增长36.3%，其余的国家，也都是美国在极力拉拢的盟友。

要知道，在过去很长一段时间里，美国外交的一个重心，就是以这些国家为轴，在产业链上建小院高墙。

但什么是大势所趋，跨国企业，已经“用脚投票”给出了自己的选择。

中国美国商会今年发布的2022年度《美国企业在中国白皮书》显示，超过三分之二的会员公司继续将中国列为首要市场。

总部位于西雅图的咖啡连锁店星巴克，致力于实现年底前在中国开店6000家的目标。

德国，在今年上半年创下了2000年以来半年度对华投资历史新高，德国加大向中国投资的产业里，就有其制造业“皇冠上的明珠”——汽车产业。

今年，已经在中国生产经营了近40年的德国大众将旗下软件公司CARIAD的第一家子公司设在了中国——这也是CARIAD在海外设立的第一家子公司。

近40年前，大众的进驻曾经给中国汽车产业埋下过生长的种子。

而今天，在大众看来，在新能源汽车行业规模位居世界第一的中国设立新厂，代表了大众的希望。

把本国顶尖行业的“领头羊”带到中国，除了经济上的考量外，意味着更为珍贵的信心。

放到全球的维度去看，美国、日韩、德国，又分别是美洲、亚太和欧洲地区的经济领头羊，也是其所处区域的风向标，他们的选择很有说服力。

美国人自己其实早就算了：中国，是美国对外直接投资总收益率最高的国家之一。

根据美国经济分析署的测算，2000年至2020年，美国对华直接投资收益率的平均值是14.7%，远高于美国海外直接投资9.7%收益率。

相反，如果美企的对华投资减少一半，将对美国经济造成非常直接的伤害，国内生产总值（GDP）的一次性损失，会高达5000亿美元。

即便在新冠肺炎疫情期间，外商在华投资总体收益率依然在上升。2021年，外国投资者在中国投资，仍然能获得超6%的收益率。

从更长的时间维度上来看，2020年和2021年对华投资收益率较之前依然保持在稳定的水平上。

疫情之下，保持稳定，这很能说明问题。

中国社科院国际投资专家潘圆圆告诉谭主：

外国直接投资的第一个特点是时间周期长；第二是外资企业也会参与管理，把它自身的技术、经验和渠道带到中国来，跟中国的资源结合进行转化。因此，跟证券市场上短期带有投机性的投资有不同，直接投资更看重经济的基本面，同时也更警惕风险和不确定性。

换句话说，外国直接投资最看重的就是一个国家经济预期的稳定性。

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中国经济预期的稳定性何来？

近日，国际货币基金组织还将特别提款权（SDR）中人民币权重由2016年的10.92%提高到12.28%。

这个数字，正是国际社会对中国经济和金融市场稳定性的信心，也是对中国有效疫情防控的认可。

2020年，疫情危机之下，各国应对冲击的经济政策截然不同。

以美国为代表的国家，消极防控，却为了短期见效快，采取了无限的量化宽松政策。

2020年二季度-2021年一季度，美国M2同比增速均保持在20%以上，疫情后M2平均增速比疫情前加快约10个百分点。

不仅如此，美国还多次出台大规模经济纾困法案，2021年财政赤字率达到了12.4%，甚至已经高于2009年金融危机期间9.8%的历史最高水平。

“下猛药”看似见效快，却导致了恶劣的后果。

疫情期间，美国不仅以6.5%的经济损失率（剔除宏观经济政策影响之后），位居调查中涉及的各国前列。更直接的表现，就是美国通胀水平创41年新高。

美国的通胀不仅让美国的企业和消费者承担了高昂的生产和生活成本，更把危机转嫁给了全球。

据国际清算银行评估，近60%的发达经济体年通胀率超过5%，创下20世纪80年代末以来的最高水平；50%以上发展中国家的通胀率也已超过7%。

而美联储应对通胀进行的快速加息，又使新兴市场国家的债务规模扩大。据国际货币基金组织估计，目前有38个发展中国家面临债务风险。

斯里兰卡在全球通胀和美联储加息冲击下，由于“资不抵债”而不得不宣布国家破产，成了2022年首个主权债务违约的新型市场国家。

相比于美国的强刺激手段，疫情期间，中国的宏观经济政策，始终以稳健的节奏，徐徐引导。今年上半年全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.7%，远远低于欧美国家水平。

正因如此，今年以来美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%-17%之间。而相比这些全球主要货币，人民币的表现较为稳健——兑美元贬值5.8%左右。

正如对外经济贸易大学外国直接投资研究中心主任卢进勇所言，在全球现在整个经济和市场都不太景气的情况下，中国还是给人了一种预期和希望——一种增长的预期、盈利的预期和越来越好的希望。

国际媒体评述中国经济的文章中，有一篇标题就叫，“中国经济有隐藏的力量”。

中国经济隐藏的力量是什么？

是统筹发展与安全，是用系统观念应对经济发展的突出问题。

是风疾浪高，却坚韧如磐，稳扎稳打，而自有苍穹。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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