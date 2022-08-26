原标题：快手发起谣言治理专项行动，已处理44.6万条不实信息

8月26日，快手宣布联合百家政务号发起谣言治理专项行动，并首次披露6步全流程工作规范等不实信息治理机制。据悉，今年以来，快手已处理44.6万条不实信息，打标争议内容超94万条。近400家政务号、媒体号在快手发布的辟谣内容，总曝光量达到20.4亿。

“杭州女子取快递被造谣出轨”“ 不添加食品添加剂的食品更安全”……近年来，许多谣言在网上广泛传播，有的干扰公众认知、扰乱社会秩序，有的误导民众、引发恐慌，有的甚至危害网民人身财产安全。现实中，“谣言一张嘴，辟谣跑断腿”，由于谣言散布本身成本低、传播链条分散，跨平台传播快等特性，导致谣言治理存在诸多难点，任何单一平台在谣言治理中均存在识别难、核实难、溯源难，杜绝难、辟谣难等痛点。

快手安全相关负责人介绍，此次联合百家政务号，共同发起“Kwai来辟谣”专项治理活动，就是希望进一步探索、不断完善针对谣言治理的多方联动和共治机制。“谣言的识别与治理是一个非常复杂的系统性工程，仅凭平台之力远远不够，需要联动政府、媒体、专业机构、公众等社会各方来共同参与、共同发力、共同治理。”

目前，快手设立了辟谣专区，开设了官方辟谣账号，对权威机构的辟谣视频进行优先和集中展示。辟谣专区不仅接入了中国互联网联合辟谣平台与北京市违法和不良信息举报平台，还设有举报攻略、辟谣小课堂、打击公示等专栏。此外，平台还开设了失实举报入口，在研判后，对不实信息进行打标和明示，帮助公众更好地甄别信息，减少谣言的不良影响和危害。

快手安全相关负责人透露，平台一直持续保持对不实信息的监测与治理，在不实信息治理机制层面，平台根据监测、识别、核实、标记、辟谣、处置6步的全流程工作规范，主动清理存量谣言信息、抑制增量谣言信息。为了更好地支撑不实信息治理的6步全流程，平台已经根据政府、媒体、专业机构的权威内容，以及对举报线索等进行研判，不断拓展谣言库，并不断提升研判能力。同时，针对恶意发布传播谣言信息尤其是首发或多次发布的账号，将按社区规则加大惩处力度。（记者 温婧）

(责编：董童、李源)

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