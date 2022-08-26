原标题：蔚来沈斐：让每辆电动汽车都能参与国家电网调节

今年我国多地遭遇高温天气，电力供需紧张，让能源问题再度被广泛关注，包括电动汽车的耗电与充电问题。

近日，蔚来能源高级副总裁沈斐表示，我国正在构建以新能源为主体的新型电力系统，作为电动汽车企业，蔚来在广泛开展充换电网络布局的同时，积极加强车与电网的调节互动，参与电网调节，将换电站建设成为储能节点，并充分发挥电动汽车电池储能价值，助力节能减排。

充分调节，换电站变身“虚拟电厂”

为了向用户提供更好的加电服务，蔚来致力于建设充电换电基础设施布局。基于用户加电大数据，蔚来“能源云”可以高效组织用户进行电网互动，从而削峰填谷，促进清洁能源消纳。沈斐表示，蔚来希望通过充换电基础设施网络来提供一个渠道，让用户的车辆参与电网调节，特别是在北京，上海等大城市，会利用价格变化等手段引导用户在电网指定的时间错峰充电，充分发挥电池的储能价值，助力电网削峰填谷。

其中，蔚来换电站正在实践的“低充高放”模式，将换电站打造成为若干储能节点，可以更深入进行电网互动。沈斐介绍说，蔚来换电站可作为“虚拟电厂”参与电网调节。这种“虚拟电厂”为电网提供调频辅助服务，还可以向电网放电，电网富裕时可以多充，电网不足时可以用车的储存电能进行放电。目前，蔚来正在进行相关的技术测试，目标是在该领域获得深度和广度双重发展。

随着换电服务的开展，越来越多的用户将深度参与电网调节，为国家电力保障做一份贡献。

扩大网络，充分发挥换电效能价值

为向持续快速增加的用户提供更好的加电服务，蔚来加快了NIO Power充换电网络建设。今年6月，蔚来打通了五纵三横四大城市群高速换电网络。在五纵三横四大城市群高速换电网络覆盖下的20000公里高速公路上，蔚来用户实现了与加油一样方便的加电体验。

截至8月25日，蔚来已建成1076座换电站，其中高速换电站279座，累计为用户提供了超1000万次换电服务，全国“电区房”覆盖率超过62%。蔚来用了四年时间从0到1构建了“车电分离”模式下全球规模最大的电池运营生态。

蔚来庞大的换电网络为用户提供了便利。在沈斐看来，通过蔚来的车电分离和电池升级，越来越多的用户能持续享受电池技术进步带来的红利，并彻底告别了电池容量落伍、衰减带来的电动汽车保值率焦虑。“一旦电池有问题，用户到蔚来的换电站来几分钟就可以换一块电池了。NIO Power的车电分离和电池升级让蔚来用户能持续享受电池技术进步带来的红利，并彻底告别了电池容量落伍、衰减带来的电动汽车保值率焦虑，与不可换电的车辆的体验完全不同。”沈斐说。

通过车电分离，在微观上可以让用户不用担心电池的使用寿命，在宏观上也可以通过智能运维让NIO Power流通体系内的电池始终处于最优运行区域。

沈斐还表示，蔚来电池可以实现灵活升级，避免让用户在购车时面临痛苦的选择，即是否要随车购买一块价格高昂的电池，而是可以按需租用电池。

据沈斐介绍，蔚来的车电分离和电池升级优势，与蔚来动力电池技术的科学规划息息相关。

科学规划，高效盘活电池利用效率

对于蔚来动力电池技术与整车制造的科学规划，沈斐进行了详细介绍：蔚来在产品设计之初，就规划好统一的电池接口与尺寸。在实际的研发制造体系内，蔚来首先规划70度电池，而后随技术发展更换为75度电池，两种电池均可作为标准续航电池，在换电体系里流通，新老用户均不受影响。此外，随着电池能量密度提升，蔚来后期推出100度电池包时，将更新放置电池包的尺寸空间，用户可升级更换100度电池包用于长途出行。

动力电池的品质通常略高于储能电池，从蔚来NIO Power运营超20万块电池的实践经验来看，动力电池的安全性整体可控。沈斐表示：蔚来对动力电池技术一直进行着科学规划，以确保若干年后，现行电池标准仍然可以通用。

回到电网调节的层面看，目前电动汽车深度参与电网调节，与动力电池循环寿命和安全性的提升有关。据沈斐介绍，目前主流车载动力电池的循环寿命多在2000次，甚至4000至6000次以上。对于私家车而言，一年平均充电次数在100次左右，其日历寿命在8至10年内可达1000次。这时，我们利用好循环寿命中剩下的3000至5000次，将会对整个电网做出贡献。

(责编：曹淼、李源)

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