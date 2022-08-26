原标题：上海银行发布2022年半年报：规模效益稳步增长 结构转型成效显著

8月25日，上海银行发布2022年半年度报告，上半年该行积极应对各种挑战，统筹防疫抗疫和复工复产，规模效益稳步增长，资产质量保持稳定。

数据显示，截至2022年6月末，该行资产总额28,146.53亿元，较上年末增长6.09%；上半年实现营业收入279.42亿元，实现归属于母公司股东的净利润126.74亿元。资产质量保持稳定，2022年6月末，该行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率302.24%，较上年末提高1.11个百分点，风险拨备水平充足。在英国《银行家》杂志“2022年全球银行1000强”榜单中，上海银行按一级资本排名第68位。

资产负债规模持续增长 经营业绩总体稳健

2022年6月末，上海银行资产总额28146.53亿元，较上年末增长6.09%。其中，客户贷款和垫款总额12774.76亿元，较上年末增长4.39%，占资产总额比重为45.39%；存款总额15527.22亿元，较上年末增长7.05%，占负债总额比重为59.66%，较上年末提高0.40个百分点。上海银行建立疫情应对机制，聚焦服务实体经济发展，紧抓防疫抗疫、复工复产、宏观经济稳增长中的业务机会，加快普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融、防疫贷款等重点领域信贷投放；坚持“存款立行”，加强产品和交易驱动，深化数字化转型，充分运用线上化产品，满足客户交易需求，夯实客户基础，带动存款稳步增长。

2022年上半年，上海银行实现营业收入279.42亿元，其中，利息净收入同比增长5.70%；实现归属于母公司股东的净利润126.74亿元，同比增长3.23%；基本每股收益0.89元，同比增长3.49%。

资产质量基本稳定 资本充足水平符合监管要求

2022年上半年，上海银行持续优化资产质量指标监测体系，完善资产质量管控机制，加强大额授信业务以及重点区域、重点行业、重点客户的风险管控，不断加大不良资产化解处置力度，牢牢守住风险底线，保持资产质量稳定运行。2022年6月末，上海银行不良贷款率1.25%，与上年末持平；逾期客户贷款和垫款余额较上年末减少17.03亿元，占客户贷款和垫款总额的比例为1.86%，较上年末下降0.22个百分点；逾期不良比148.76%，较上年末下降17.38个百分点；拨备覆盖率302.24%，较上年末提高1.11个百分点，风险拨备水平充足。

上海银行统筹做好资本占用与资本补充的管理，强化资本占用的激励和约束，引导优化业务结构，提升资本使用效率和资本回报；增强前瞻性预测分析和资本规划，推进人民币200亿元二级资本债发行，支持各项业务可持续发展。2022年6月末，上海银行资本充足率12.04%，一级资本充足率9.90%，核心一级资本充足率8.93%，均符合监管要求。

立足重点区域 持续提升服务实体经济能效

2022年上半，上海银行各经营机构所处区域均不同程度受到疫情影响，特别是上海地区全域静态管理，社会经济活动受到较大影响。上海银行全力支持防疫抗疫、复工复产金融服务工作。疫情期间，上海银行先后颁布《上海银行普惠金融支持疫情防控行动方案》18条、《关于支持上海地区防疫抗疫、复工复产的金融服务工作方案》30条、《上海银行支持疫情防控和经济社会发展的金融服务工作方案》25条等工作措施，设立1000亿元防疫抗疫、复工复产专项信贷额度。此外，上海银行主动对接各级政府机构、产业园区、行业协会，与上海市工商联等机构合作搭建服务中小企业的平台，积极与各类市场主体主动沟通联系，实时了解企业实际困难与诉求，第一时间提供合适的金融解决方案，坚持“应贷尽贷、应延尽延、能减则减、能免则免”，多措并举为各类市场主体纾困解忧，全力支持经济社会恢复和发展。截至2022年6月末，上海银行已投放防疫抗疫、复工复产专项投融资额度484.54亿元，其中100亿元普惠企业防疫抗疫专项信贷额度、100亿元大中企业防疫抗疫专项信贷额度均已投放过半。

该行积极应对疫情带来的挑战，主动了解、快速响应客户需求，注重金融服务实体经济质效，支持企业防疫抗疫、复工复产。积极服务长三角、粤港澳、京津冀等重点区域经济发展，主动对接上海“五个新城”建设规划，围绕普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融、制造业贷款等重点领域，加大信贷投放力度，优化房地产贷款结构。2022年6月末，上海银行公司贷款和垫款余额7,797.89亿元，较上年末增长6.27%；其中，普惠金融、绿色金融、科创金融、制造业贷款等分别较上年末增长21.70%、96.93%、19.51%、24.76%。

值得一提的，上海银行积极服务于上海国际绿色金融枢纽建设，将绿色金融作为实施战略转型、实现高质量发展的重要方向。上海银行在总分行层面设立绿色金融部，强化组织保障。完善信息披露机制，编制《环境信息披露报告》并向社会公众披露。多渠道开展银政合作。与上海市经济和信息化委员会签署十四五期间《上海市工业绿色低碳发展金融合作备忘录》，提供等值总额100亿元人民币的融资额度，支持绿色低碳产业发展。2022年上半年，绿色贷款投放金额354.49亿元，同比增长245.41%。当年新承销绿色债务融资工具47.05亿元，排名城商行首位。2022年6月末，绿色贷款客户数1,127户，较上年末增长120.12%；绿色贷款余额594.94亿元，较上年末增长96.93%；绿色债券投资余额108.43亿元，较上年末增长15.98%。

以客户为中心 打造有温度的零售金融服务

上海银行积极服务国家战略、对接区域经济发展，主动把握经营机构所在地居民对美好生活向往的新趋势和新需求，围绕“获客和活客”的零售业务长期可持续发展的理念，紧扣新一轮数字化转型战略，从养老金融、财富管理、消费金融等领域突破，致力成为面向城市居民的财富管理和养老金融服务专家。作为扎根上海的城市商业银行，同心战“疫”，用“五心”行动服务市民，推出多项个人金融服务便利措施，打造有温度的金融服务。

上海银行围绕“获客和活客”的零售业务长期可持续发展的理念，以客户为中心，持续打磨重点产品和重点渠道，上线代发“薪福家”2.0升级产品，发布个人手机银行7.0，“美好生活”APP持续深化线上经营阵地生态建设，完成美食、出行、商城、缴费等线上场景布局，实现了交易量和活跃度的突破。2022年6月末，零售客户1993.02万户，较上年末增长2.43%；管理零售客户综合资产（AUM）9472.21亿元，较上年末增长5.08%；新增代发工资客户18.66万户，带动零售AUM和零售活期存款增长，分别贡献零售AUM增量和零售活期存款增量的22.87%和23.21%。

养老金融方面，2022年上半年，上海银行累计获客2万户，同比提升30%。2022年6月末，上海银行养老金客户160.60万户，保持上海地区养老金客户份额第一；养老金代发1153.74万笔。

财富管理方面，上海银行聚焦财富管理客群精细化经营，围绕中高端客户分层经营体系，依托“客户-产品-渠道”的全链路一体化综合经营，以客户需求驱动的数字化经营思维，构筑起“线上+线下”多渠道的客户服务矩阵，精准匹配客户多元化财富管理需求；围绕“拓新-留存-促活-回归”的客户全生命周期闭环管理，打造各层级客户资产持续向上的跃迁通道，陪伴客户共同成长。上海地区静态管理期间，秉承“我想给你更好的”服务宗旨，启动财富管理“云服务”，通过整合各类服务资源，满足广大市民居家金融投资和美好生活需求。2022年6月末，上海银行月日均AUM 30万元及以上的客户76.59万户，月日均AUM为7899.72亿元，分别同比增长13.00%和12.93%。

消费金融方面，上海银行积极响应国家促进消费升级、加强新市民金融服务等政策号召，基于更为轻便的线上小程序渠道，通过内外部数据和模型决策实现秒级审批，升级在线信贷产品“信义贷”。2022年上半年，累计服务4.77万线上客户，累计授信额度10.74亿元。持续深耕汽车金融服务领域，响应国家双碳战略和扩大汽车消费的政策导向，积极布局绿色信贷领域，加大与新能源造车龙头企业合作，重点定位有厂商背景的汽车金融以及融资租赁公司、头部新能源造车新势力，加速线上化、无纸化等低碳作业模式创新。2022年上半年，新能源汽车消费贷款投放金额5.03亿元，同比增长197.63%；2022年6月末，新能源汽车消费贷款余额10.98亿元，较上年末增长41.13%，带动个人汽车消费贷款余额达502.06亿元。

数字化转型能力不断提升

上海银行沿着“线上化、数字化、智能化”数字化转型实施路径，全面推进各领域产品、服务、销售、管理的线上化、数字化和智能化，不断提升数字化转型能力。有序推进数字化，实现“看得清、看得透、管得好”。“掌上行”经营信息展示与数据驱动管理平台应用持续深化，管理内容范围覆盖总、分、支各级管理岗位，联动各类管理系统，基本形成自上而下一体化管理新模式，不断提升内部管理效率。该数字化转型案也入选了中国上市公司协会《上市公司数字化转型典型案例》。

上海银行持续夯实中台能力，通过一体化平台能力建设赋能线上化服务，为企业收、管、付、融等业务场景提供线上服务支撑。例如基于电子签章、人脸识别等数字技术再造担保基金线上快贷业务流程，打通客户、银行、担保中心、电子认证中心之间的流程断点，企业客户可在线签署借款合同、在线担保备案、在线提用贷款，享受“无接触式融资服务”，担保基金线上快贷将以往最快2天获得贷款资金缩短至最快30分钟；基于大数据、人工智能等技术重塑“e宅即贷”业务流程，打通尽职调查、贷前风控、合同签约等流程环节，实现“一站式”业务办理，从授信申请到放款的时间提升6倍。

截至2022年6月末，累计为18796家中小微企业提供便捷融资服务，较上年末增长4,997户，增幅36.21%；普惠非接触融资余额432.69亿元，较上年增长105.28亿元，增幅32.15%。

上银理财开业 集团内资源整合加强

2022年3月4日，上海银行全资子公司上银理财有限责任公司获中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准开业，并于2022年3月15日完成工商登记，正式开业运营。上银理财的设立是顺应监管提出的商业银行设立独立的理财子公司，通过独立法人公司化运作推动理财业务持续健康发展的要求，并进一步提升理财业务专业性和竞争力的重要举措。结合未来资管行业面临的机遇和挑战，上银理财总体发展战略目标为打造都市居民身边的智慧型理财专家，坚持以客户理财需求为中心，构建中等风险以下产品为主的产品体系；依托大类资产配置和细分资产研究，形成与产品体系相匹配的多资产多策略综合投资能力，成为具有较强市场竞争力的银行资管机构。上银理财开业以来，顺应监管要求及客户需求，快速完成各项展业准备工作，2022年4月26日发行面向个人及公司客户的理财产品“双周利”，标志着上银理财正式扬帆起航。

(责编：董童、李源)

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