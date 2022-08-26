原标题：2022年BrandZ最具价值中国品牌百强发布，海尔位列第九

8月25日，2022年凯度BrandZ最具价值中国品牌100强发布盛典在北京举行，中国优秀的品牌建设者共聚一堂，探讨如何在充满不确定性的VUCA时代建设高质量的强大品牌，带领企业穿越周期，实现可持续发展。

百强品牌的发布彰显出在充满不确定性的挑战环境下，强大品牌为中国企业带来的增长韧性。海尔品牌价值持续提升，位列百强榜第九位，已连续12年进入该榜单。凯度官方报告指出，“海尔的全球化布局，还有在消费级产品与工业互联网平台的不断创新，帮助海尔实现了26%的品牌价值增长。”

穿越周期的中国品牌韧性增长

凯度BrandZ中国品牌榜记录、分析并解读了中国快速变化的品牌格局，每年都会基于不断刷新的BrandZ数据库总结研究发现，梳理品牌建设的成功之道。

在如今这个充满不确定性的时代，究竟什么样的品牌才是时代、用户需要的品牌？2022年凯度BrandZ最具价值中国品牌100强榜单的发布，聚焦“穿越周期·韧性增长”的主题或许可以告诉我们部分答案。

2022年对中国和全球企业而言都是极具挑战的一年，但最具价值的100个中国品牌的总价值仍然连续第二年超越1万亿美元，达到了12410亿美元。连续两年上榜的品牌中有四分之一实现了价值增长，包括海尔在内的六个品牌的增幅超过了25%。由此可见，尽管中国企业的发展面临着外部环境的一系列挑战，头部品牌仍然展现出了抵抗风险和持续增长的能力。

腾讯继续位列百强榜首，品牌价值为2043.78亿美元；阿里巴巴、茅台分别排名第二和第三；海尔则凭借持续且稳定的价值增长，攀升到中国百强的第九名。

强大的品牌不仅推动了企业的高质量发展，也是中国经济稳定健康发展的外在表现。但是，高速增长已成为过往，不确定正在成为新日常，新品牌的上榜恰恰意味着相同数量的品牌跌落百强。凯度认为，强大的品牌永远是企业最可靠的护身符和加速器，以其确定性对抗外部环境的不确定性，是中国领先企业的最佳战略。

在品牌价值持续提升的背后，是海尔踏准时代节拍、主动拥抱变局的品牌创新实践。2019年，海尔进入生态品牌战略阶段，打造高端品牌、场景品牌、生态品牌的三级品牌体系。

海尔旗下的高端品牌卡萨帝自2006年创立至今，连续5年复合增长率达36%；场景品牌三翼鸟，打破了行业传统单一产品和服务的局限，实现了一站式定制智慧家服务，诞生一年多时间已落成1563家门店，APP上线不到半年就为15590个家庭提供了15747套方案。生态品牌方面，海尔打造的工业互联网平台卡奥斯构建了“与大企业共建，与中小企业共享”的产业新生态，已服务8万家企业，经其赋能的企业平均生产效率提升20%以上。

除此以外，海尔坚定推进全球创牌之路。凯度数据显示，中国品牌在海外影响力再创新高，今年中国百强品牌的总价值中有8.8%来自海外业务。2021年，海尔旗下子公司海尔智家的海外营收达到1137.25亿，占比约50%，海尔在全球建立的10+N研发体系，支撑着海尔深入全球200个国家和地区,服务全球10亿多用户家庭，让全球用户感知中国品牌的力量。

凯度认为，“最令人赞叹的是，海尔的成功并非来自竞争，而是源于生态品牌创造的新价值。”

生态共赢的品牌范式引领未来

品牌自诞生以来就一直随着时代的发展持续进化：传统工业时代诞生了产品品牌，互联网时代催生了平台品牌，而数字经济时代正在呼唤着新的品牌范式。万物互联的时代特征，也让品牌的可持续发展面临着更为复杂的挑战。

2022年凯度洞察发现，从全球来看，驱动品牌力最重要的四个方面是曝光度、功能、便利性和体验。而在中国，除了以上四点还需要再加上三个特质：可持续性、品牌理想和数字化水平。这意味着，如果想在中国打造“有意义的差异化”品牌，品牌必须高度数字化，同时还需要拥有坚定清晰的品牌理想，为建设可持续发展的世界做出贡献。

凯度集团大中华区CEO暨凯度BrandZ全球主席王幸指出，“成功转型为物联网生态品牌的海尔，在动荡的市场环境中实现了逆势增长，代表着全球品牌进化的方向。生态品牌具有宏大的品牌理想和社会贡献，将员工、用户、生态方都变成品牌价值的创造者和共享者，驱动着海尔品牌不断实现可持续增长”。

面对不确定时代，强品牌不应回避挑战，而要积极迎接并回应不确定性，甚至从中有所收获。海尔用生态的思维破解环境的无常，践行生态品牌战略推动企业向生态转型，将利益攸关方变成价值创造的主体，也成为品牌创新的主体。

例如在智慧家庭领域，如今的用户正从单一产品的需求转向个性化的智慧生活场景需求。在了解到有用户家中存在宠物用品无处收纳、缺乏萌宠独立空间、洗晒衣服不方便、天气一热异味重等问题之后，三翼鸟协调各方资源，提供从设计到施工到安装的一站式服务，打造了一个不一样的新家：全屋明亮通透，客厅一大排收纳柜满足各类收纳需求，智慧大屏帮助掌控全屋温度、空气质量，独立的宠物阳光房开阔舒适，萌宠们有了五星居住体验。在这个过程中，用户获得了持续迭代的美好生活体验，设计师、宠物用品商等生态方也获得了价值分享。

在工业互联网领域，海尔的生态品牌战略正在带动全产业链实现共赢。工业互联网平台卡奥斯，既跨行业建立服装、化工等15个行业生态；又跨区域助力青岛、芜湖等各地的数字经济发展。今年6月，卡奥斯赋能华光国瓷窑炉，打造出“窑炉数字大脑”，在实现人机数据交换的同时，推动企业平台服务的可视化、透明化管理，实现生产效率进一步提升，同时引领了整个行业的数字化进程。

数字经济时代，开放才能赢得未来，海尔用生态品牌范式的创新摆脱一味竞争的“有限游戏”桎梏，与用户和合作伙伴一起投入到一场更精彩也更富于意义的共创共赢“无限游戏”之中，凭着这样的一股韧劲，为中国乃至全球品牌的发展提供了一条可持续发展的新路。

(责编：董童、李源)

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