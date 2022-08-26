8月26日，交通银行发布2022年半年度经营业绩。报告期末，集团资产总额达12.58万亿元，较上年末增长7.84%。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）440.40亿元，同比增长4.81%。

聚焦价值创造 实现高质量发展

报告显示，集团实现净经营收入1435.68亿元，同比增长7.10%。其中，利息净收入850.93亿元，同比增长8.42%。成本收入比28.31%，净利息收益率1.53%，年化平均资产回报率0.73%，年化加权平均净资产收益率10.45%。

集团客户贷款余额7.09万亿元，较上年末增长8.04%；客户存款余额7.81万亿元，较上年末增长10.96%；零售AUM余额4.48万亿元，较上年末增长5.20%。集团不良贷款率1.46%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率1.26%，较上年末下降0.07个百分点，逾期90天以上贷款余额占不良贷款余额比例56%；拨备覆盖率173.10%，较上年末上升6.60个百分点。

服务实体经济担当作为 信贷结构持续优化

报告提出，交通银行克服严峻复杂经营环境和新冠肺炎疫情影响，积极应对外部形势变化，高效对接有效信贷需求，金融供给总量同比多增、结构优化、合理让利。

服务国家战略，支持重点区域发展。积极对接国家战略方向和政策导向，全面服务区域协调发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大区域贷款余额较上年末增长9.92%，贷款占比53.05%，较上年末提升0.90个百分点。

聚焦重点行业，加快信贷结构转型。加快金融供给存量重组、增量优化和动能转换，加大对国家战略重点领域的金融供给。与上年末相比，报告期末境内行制造业贷款增长20.48%，制造业中长期贷款增长38.70%；战略性新兴产业贷款增长71.85%；绿色贷款增长20.42%，其中清洁能源贷款增幅达29.76%。

落实金融普惠，支持小微企业有力有为。借助金融科技和大数据支撑，推广“线上产品+场景定制”模式，提升批量化、场景化、智能化、线上化运营能力。报告期末，普惠型小微企业贷款、涉农贷款余额较上年末分别增长19.21%、15.80%。普惠型小微企业贷款资产质量进一步提高，不良率0.94%，较上年末下降0.22个百分点。

坚持数字化思维 加快数字化新交行建设

报告显示，交通银行以数字化思维重塑流程、优化机制、创新制度，建立健全以数据驱动的业务经营模式。加快全流程数字化运用，精准对接实体经济和人民群众多样化需求。

聚焦科技创新，夯实技术底座。聚焦B2B支付和零售信贷两个领域，完成企业级架构搭建和建模，企业级产品工厂已进入开发阶段。新一代贷记卡分布式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。

深化业技融合，加快场景建设。紧密对接医疗、交通、教育、政务等民生场景，构建G、B、C端伙伴式新生态。报告期末，开放银行累计开放接口1,673个，较上年末增长35.14%；报告期内，开放银行零售场景获新客户30.48万户，同比提升79.19%。惠民就医在35个城市上线，累计签约约68万户。

强化数据治理，提升数据支撑能力。数据中台应用服务支撑、AI等通用能力平台建设等有序推进。积极参与数据要素市场化建设，与北京、上海、深圳三家数据交易所加强合作，共同探索推进数据要素共享应用。获评数据管理能力成熟度（DCMM）四级。报告期末，个人手机银行和买单吧月度活跃客户数(MAU)分别为4,054.82万户、2,495.51万户，云端银行服务用户达到400.80万人。

统筹发展和安全 扎实推进资产质量攻坚战

坚持底线思维、极限思维，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。全面加强风险管理体系和能力建设，以打好打赢资产质量三年攻坚收官战为目标，严控增量、出清存量。

强化集团统一风险管理。压实全流程风险管理责任，建立完善信用风险提示函、大额风险客户应急排查、重大风险研判分析和处置机制。着力加强大型集团客户、地方政府隐性债务、房地产等重点领域风险管控。全面开展重点领域风险排查，科学制定防范措施和应对预案。

加快风险管理数字化转型。建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。完善覆盖全集团的统一风险监测体系，优化风险统一视图。推进风险计量体系建设，加强风险计量全集团统一管理，优化覆盖各类主要风险的计量体系，建设统一模型管理平台。

加大风险资产处置力度。发挥总行专业化处置能力，推动重大风险项目处置落地，积极推进不良资产证券化发行工作，提升不良处置成效。报告期内，处置不良贷款382.47亿元，实质性清收占比近47%，同比提升约6个百分点。

交行管理层表示，未来将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，持续加快自身业务结构转型和特色打造，不断提升精准服务实体经济能力，以更周全的“稳”、更高质量的“进”，持续助力巩固经济恢复向好基础，为建设世界一流银行砥砺前行。

(责编：董童、李源)

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