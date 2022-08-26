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助力生活服务升级 58到家启动“夏日生活节”

2022年08月26日19:02 | 来源：China Daily
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原标题：助力生活服务升级 58到家启动“夏日生活节”

近日，58到家开启“夏日生活节”主题活动，助力居民生活服务再升级。

据了解，通过开展低至7折的家电清洗套餐等保洁清洗服务，58到家旨在进一步为消费者解决家务烦恼。以需求较高的冰箱清洗和洗衣机清洗为例，冰箱清洗服务包括专业除味、长效抑菌、强力去污、深度去冰，洗衣机清洗则包含高温消毒、长效抑菌、内外强效全清洗等服务。

同时，7、8月份多地持续高温，空调成为避暑必备，空调维修增长势头迅猛。据58到家后台数据显示，7月，空调维修订单同比增长34%，GMV同比增长70%，其中高温城市重庆环比增幅133%，广州深圳等一线城市订单量环比增长也在40%以上，空调维修品类呈现增长趋势。

面对家政服务行业存在的服务质量参差不齐、标准不一等问题，58到家通过构建可靠可信的服务机制，深耕服务流程、收费标准等方面的标准化建设，携手平台精选的优质商家，共同打造统一的行业服务标准。

除对家政从业者要求100%实名认证、维修人员须持证上岗外，58到家还根据保洁、搬家、疏通等不同品类，严格规范服务流程、范围，商家报价需符合平台规定范围，杜绝了乱收费现象，确保用户下单更安心。

未来，58到家将在推出多重促销方案及优惠服务的基础上，不断提高服务水平，精益求精，为更多家庭提供轻松、便捷的生活。 

(责编：曹淼、李源)
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