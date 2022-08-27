人民网北京8月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会、证监会、国家网信办举行新闻发布会，介绍2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动情况。人民银行金融消费权益保护局局长余文建在会上提醒广大金融消费者，一定要擦亮眼睛，不要盲目相信高收益和一夜暴富的神话，牢记要选择正规渠道和产品，坚决远离非法金融活动。

余文建介绍，针对金融产品真伪的辨别，人民银行为金融消费者总结了一套防金融诈骗的小贴士，叫做“一看二问三查四不要”。“一看”就是看理财收益率和存款利息是否合理。人民银行党委书记、银保监会主席郭树清同志曾经提醒过广大金融消费者和投资者：高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。“二问”就是当遇到金融方面的疑惑时，要问正规的金融机构，或者问金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。“四不要”就是不要轻信不明信息，不要随意透露个人信息，不要打开不明网络链接，不要轻易汇款转账。

“关于金融产品的查询方式，现在网络非常发达，线上就有不少便利的金融产品查询渠道。例如，通过中国理财网可以查询银行业理财产品信息。通过中国证监会资本市场电子化信息披露平台、中国证券投资基金业协会信息公示页面可以查询各类基金管理机构及产品的基本信息。通过中国银保监会官网或中国保险行业协会官网可以查询相关保险产品信息等等。“余文建说。

余文建表示，金融诈骗属于违法犯罪行为，受害者应当立即向公安机关报案，留存好报案凭证，并及时向相关金融机构寻求冻结账户等帮助。

(责编：罗知之、吕骞)

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