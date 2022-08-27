人民网北京8月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，1—7月份工业企业利润变化情况呈现以下主要特点：

一是工业企业营收较快增长，利润小幅下降。1—7月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%，保持较快增长；企业利润同比下降1.1%，上半年为增长1.0%。分行业看，在41个工业大类行业中，有16个行业利润同比增长，占39.0%，与上半年持平，其中14个行业利润增长5%以上。

二是装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快。受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，1—7月份，装备制造业利润同比下降5.7%，但降幅较上半年收窄2.1个百分点。7月份，装备制造业利润同比增长6.8%，增速较6月份加快2.7个百分点，连续3个月回升。分行业看，7月份，汽车制造业利润同比增长77.8%，增速较6月份加快30.1个百分点，是利润增长最快的行业之一；铁路船舶及其他运输设备、电气机械行业利润分别增长29.6%、25.6%，均实现快速增长；通用设备制造业利润增长5.9%，增速加快0.9个百分点。

三是采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显。随着迎峰度夏能源保供持续发力，煤炭原油产量及发电量实现较快增长，并带动相关行业利润增加。1—7月份，采矿业利润同比增长1.05倍，拉动规模以上工业企业利润增长10.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润降幅较上半年收窄5.6个百分点，利润改善较为明显。分行业看，煤炭采选、油气开采行业利润分别增长1.41倍、1.19倍，继续保持高速增长；电力行业利润降幅较上半年收窄7.3个百分点。

四是多因素致原材料行业利润降幅扩大。1—7月份，原材料制造业利润同比下降21.6%，降幅较上半年扩大7.6个百分点，影响规模以上工业企业利润增速较上半年回落2.2个百分点，是下拉工业企业利润增速最多的行业板块。分行业看，受房地产市场下行、钢铁行业需求不足、成本压力较大等因素影响，钢铁行业利润同比下降80.8%，降幅较上半年扩大12.1个百分点；受成品油价格下调、高价原油库存尚未消化等因素影响，石油加工行业利润下降44.0%，降幅扩大11.6个百分点。此外，建材行业利润降幅有所扩大，化工、有色冶炼行业利润增速放缓。

五是价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。今年以来，工业品出厂价格涨幅逐月回落，7月份PPI同比上涨4.2%，涨幅较上月回落1.9个百分点。工业品价格涨幅从高位逐步回落，对工业企业收入、利润增长的拉动作用逐渐减弱。初步测算，价格涨幅回落因素导致1—7月份规模以上工业企业利润增速较上半年回落2.3个百分点。

“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持产业链供应链稳定畅通，积极扩大有效投资，不断释放消费潜力，加大助企纾困力度，为工业企业效益继续恢复创造有利条件。”朱虹说。

(责编：杨曦、吕骞)

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