为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关文件精神，促进市场化并购重组，充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，中国上市公司协会拟举办“首届资本市场并购重组经典案例征集活动”，本次主题为“这十年 资本市场并购重组经典案例征集”。

征集案例范围包括境内外中国上市公司自2012年至2021年十年间完成的并购重组经典案例，案例类型为具有重大影响力且有助于转型升级、纾困解难、提质增效，或具有跨境并购、创新模式等特点。本次征集活动将经过专业评选，最终精选出百家并购重组经典案例编辑出版成册。现诚邀各上市公司及中介服务机构积极参与，推荐或自荐优秀案例参与征集。报名具体要求如下：

一、案例征集时间

即日起 - 9月24日

二、案例征集范围

境内外中国上市公司自2012年至2021年间完成的并购重组经典案例。

三、案例提交的格式要求

（1）提交时，应填写申报表及基本信息表，并将电子版发送至上市公司协会指定邮箱（brw@capco.org.cn）。

（2）邮件主题为：报送单位简称+报送案例名称。

（3）建议候选案例从项目背景、项目基本情况、项目特点、项目难点及项目意义等方面进行阐述，字数在3000-5000字之间。（案例可另附word文件）

（4）报送单位原则上需为上市公司或参与上市公司并购重组的中介服务机构，并应对有关材料、数据的真实性、准确性负责。

（5）请推荐单位高度重视，以提升案例的质量与水平。

（6）申请表及基本信息表，请关注中国上市公司协会微信公众号获取。

联系人：郎 涛 010-88009676

张嘉庚 010-88009680

中国上市公司协会

2022年8月26日

(责编：王震、吕骞)

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