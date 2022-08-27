央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出，加快发展量子科技对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。近年来，“墨子号”“九章”“祖冲之号”等一批重大成果集中涌现，我国量子科技实现从跟跑、并跑到部分领跑的历史飞跃，量子科技发展的体系化能力正在稳步建立。

在中科院量子创新研究院的大楼里，潘建伟团队正在进行天地一体化量子通信网络的攻关研究。不久前，全球首颗量子微纳卫星发射升空，开启了我国量子星座网络的正式组建。目前，卫星在轨测试已经顺利完成，即将展开科学实验。

2013年，习近平总书记在中科院考察时指出，科学家们开始调控量子世界，这将极大推动信息、能源、材料科学发展，带来新的产业革命。总书记的讲话让研究量子科技的潘建伟心里有了底气，从量子通信到量子计算，再到量子精密测量，每一个有可能带来突破的领域，潘建伟都开始系统筹划和布局。

把握大趋势，下好先手棋。经过体系化建设，我国量子科技发展迈入了快车道。2016年，全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射，此后率先在国际上实现星地量子通信。2017年，量子保密通信骨干网络“京沪干线”正式开通，并与“墨子号”连接，实现世界首次洲际量子通信。在量子计算领域，“九章”光量子计算原型机、“祖冲之二号”超导量子计算原型机先后实现“量子计算优越性”里程碑，使我国成为目前唯一在两种物理体系都实现这一关键技术突破的国家。

2020年10月，习近平总书记主持中共中央政治局集体学习，专题研究当前国内外量子科技的发展态势。针对中国量子科技如何抢占国际竞争制高点、构筑发展新优势，总书记提出要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局。

在北京，量子信息科学研究院正在推动量子技术实用化；在安徽合肥，一条产业聚集的量子大街已初具规模；在山东济南，量子科技有望在2030年达到千亿级产业发展能力。

(责编：王静、杨光宇)

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