新华社北京8月27日电 题：六部门发文以场景创新推动人工智能发展看点解析

新华社记者胡喆、宋晨

近日，科技部等六部门联合印发了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。随后科技部又公布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，打出以场景创新推动人工智能发展的政策“组合拳”。该系列文件出台的背景是什么？哪些场景将是重点鼓励发展的典型场景？新华社记者采访了负责文件起草的相关部门负责人。

当前，我国人工智能技术快速发展、数据和算力资源日益丰富、应用场景不断拓展，为开展人工智能场景创新奠定了坚实基础。科技部新一代人工智能发展研究中心主任、中国科学技术信息研究所所长赵志耘介绍，此次印发的指导意见，旨在统筹推进人工智能场景创新，着力解决人工智能重大应用和产业化问题。

指导意见提出，以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，以推动场景资源开放、提升场景创新能力为方向，强化主体培育、加大应用示范、创新体制机制、完善场景生态，加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。

科技部战略规划司副司长邢怀滨表示，随着我国人工智能发展进入新阶段，需要适应新阶段新特征的创新政策。借助场景创新和需求牵引，将与技术研发形成双向互促的良性循环，推动人工智能技术突破成为促进人工智能技术研发的有效模式。

此次印发的指导意见提出“企业主导、创新引领、开放融合、协同治理”四项基本原则，提出“场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径，场景创新成果持续涌现，推动新一代人工智能发展上水平”的主要发展目标，将围绕“高端高效智能经济培育、安全便捷智能社会建设、高水平科研活动、国家重大活动和重大工程”等打造重大场景。

“人工智能是赋能技术，必须与应用场景结合才能发挥最大作用，我国人工智能发展的优势也在于丰富的应用场景，特别是实体经济智能化升级，提供了丰富的场景需求。”工业和信息化部科技司副司长任爱光说。

随着场景对推动人工智能技术与实体经济深度融合、加速人工智能快速发展的作用正逐步显现，以新一代人工智能创新发展试验区为代表，很多城市已经意识到场景对于人工智能、新经济发展的重要作用，开始在交通、农业、医疗、教育等领域开展场景探索工作。

交通运输是人工智能技术的重要行业用户，在新一轮科技革命和产业变革中，交通运输已成为新技术和新业态创新实践的热点领域。指导意见提出，在交通治理领域探索交通大脑、智慧道路、智慧停车、自动驾驶出行、智慧港口、智慧航道等场景。

“以应用为驱动，打造面向出行和运输服务实际需求的重大场景，可以更好促进新一代人工智能技术赋能交通运输高质量发展。”交通运输部科技司司长岑晏青说。

在农业领域，指导意见提出优先探索农机卫星导航自动驾驶作业、农业地理信息引擎、网约农机、橡胶树割胶、智能农场、产业链数字化管理、无人机植保、农业生产物联监测、农产品质量安全管控等智能场景。

“这对提高农技装备和信息化水平，健全现代农业科技创新体系，提高生产力水平具有重要意义。”农业农村部科技教育司副司长张振华说。

安全便捷智能的社会服务事关百姓民生。指导意见提出，医疗领域积极探索医疗影像智能辅助诊断、临床诊疗辅助决策支持、医用机器人、互联网医院、智能医疗设备管理、智慧医院、智能公共卫生服务等场景。

国家卫生健康委科教司监察专员刘登峰表示，国家卫生健康委将认真落实指导意见各项措施，推动人工智能卫生健康领域场景创新，促进人工智能高水平应用，不断丰富卫生健康服务手段。

一流大学是基础研究主力军和重大科技突破策源地。教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋表示，教育部将引导高校面向国家战略和产业发展需求，以应用场景为驱动，持续加强人工智能领域基础理论研究、关键核心技术攻关和科技成果转移转化，培养一批符合产业发展需求的高水平、复合型创新人才，大力促进我国人工智能领域技术进步和广泛应用。

下一步，有关部门将在推动人工智能场景创新工作中坚持“三位一体”原则。邢怀滨介绍，科技部将与相关行业部门和地方政府紧密合作，采取横向联动、纵向贯通等组织方式，调动各方积极参与，在技术研发组织、复合型人才培养、基础设施建设、行业数据开放、落地政策配套等方面汇聚多方资源，形成工作合力，共同破解行业数据缺乏、落地成本高、场景创新深度不足等产业化难点问题。

(责编：王静、杨光宇)

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